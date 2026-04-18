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MOBILIDADE

VLT de Salvador: obras fecham ruas e mudam trânsito na Estrada do Derba

Trecho tem vias interditadas até segunda-feira, 20

Ane Catarine
Por
| Atualizada em

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Obras do VLT na Estrada do Derba
Obras do VLT na Estrada do Derba -

Devido ao avanço das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), as ruas Pisca Pisca e São José, na região da Estrada do Derba, estão totalmente interditadas. Segundo o governo da Bahia, o bloqueio começou às 20h de sexta-feira, 17, e segue até as 5h da próxima segunda, 20.

A interdição é necessária para a implantação de um novo acesso ao sistema, dentro das intervenções do Trecho 2 do VLT.

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A orientação é que motoristas utilizem rotas alternativas e redobrem a atenção à sinalização provisória no entorno.

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Intervenções na Avenida 29 de Março

A Prefeitura de Salvador, por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), firmou um acordo para garantir o avanço das obras do VLT na Avenida 29 de Março. A intervenção faz parte do Trecho 3 do projeto, que vai ligar Águas Claras a Piatã.

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Na prática, o documento autoriza o consórcio responsável pela obra a realizar intervenções na via para instalar subestações de energia, estruturas essenciais para o funcionamento do sistema.

Andamento das obras do VLT

O VLT terá cerca de 43,7 km de extensão e 50 paradas, dividido em três trechos em implantação desde 2024:

Quando concluído, o sistema deve integrar diferentes modais e facilitar o deslocamento na capital baiana.

Qual será o preço da passagem do VLT?

Embora o valor ainda dependa de definição final, o governo da Bahia já informou que a tarifa será equivalente à do metrô. Atualmente, a passagem custa R$ 4,10.

O principal benefício do modal será a integração com outros modais. Com o uso do cartão de transporte, o passageiro poderá fazer a integração entre VLT, metrô e BRT dentro do tempo permitido, sem pagar uma nova tarifa.

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Tags:

Bahia Mobilidade Urbana Salvador VLT

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