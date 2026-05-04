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VLT de Salvador.

FASE DE TESTES

Exclusivo: VLT de Salvador deve iniciar operação assistida antes do São João; veja as datas

Trecho com cerca de 4 quilômetros deve ser entregue em meados de junho

VLT de Salvador. - Foto Feijao Almeida/GOVBA

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Anderson Ramos
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Com o cronograma acelerado para antes do São João, o VLT de Salvador deve iniciar sua operação assistida entre os dias 15 e 16 de junho. Segundo informações apuradas pelo portal A TARDE, o trecho entre a Calçada e o Lobato será o primeiro a entrar em funcionamento, permitindo que os usuários utilizem o modal em horários específicos de teste.

Procurado pela reportagem, o presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, confirmou a informação e disse que a sua equipe trabalha para que o começo da fase de testes ocorra antes do São João, porém a data depende da agenda do governador Jerônimo Rodrigues(PT).

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Se trata de uma operação assistida entre a Calçada e o Lobato num trecho de aproximadamente 4 quilômetros. Serão viagens em horários determinados e abertos ao público, que devem durar cerca de seis meses
Eracy Lafuente, presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB)
Trens do VLT de Salvador
Trens do VLT de Salvador | Foto: Joá Souza/GOVBA

O presidente da CTB também adiantou que será criado um comitê de escuta para que sugestões dos passageiros possam ser acolhidas com o objetivo de corrigir possíveis imperfeições no sistema.

A entrega deve ser uma das últimas de Jerônimo antes das eleições. A legislação eleitoral proíbe candidatos de participarem de inaugurações de obras públicas nos três meses que antecedem o pleito.

Considerando que em 2026 o primeiro turno será no dia 4 de outubro, a proibição de comparecimento a inaugurações começa em 4 de julho. A reportagem também apurou com fontes palacianas que é possível a presença do presidente Lula (PT) no ato de entrega.

Dentro do cronograma

Caso o início da operação assistida ocorra em uma das datas citadas, o governo cumprirá o cronograma previsto que era o final do primeiro semestre deste ano. A fase incluirá testes técnicos com trens, funcionamento com capacidade reduzida, sem cobrança de tarifa e monitoramento em tempo real.

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Andamento das obras do VLT

O VLT terá cerca de 43,7 km de extensão e 50 paradas, dividido em três trechos em implantação desde 2024:

Quando concluído, o sistema deve integrar diferentes modais e facilitar o deslocamento na capital baiana.

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Tags:

Mobilidade transporte público VLT Salvador

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