Do Lobato a Calçada em 5 minutos: VLT vai percorrer trecho em tempo recorde

Uma das maiores obras de mobilidade urbana de Salvador, a implementação do VLT do Subúrbio tem avançado na capital baiana. Com expectativa de inauguração do trecho Lobato-Calçada para junho deste ano, o modal pode gerar uma economia de até 25 minutos nesse trecho, para quem utiliza ônibus e percorre os dois bairros em horários de pico.

De acordo com a Companhia de Transportes da Bahia (CTB), inicialmente, o trecho de 4 km irá funcionar com o VLT a 20 km/h e será gratuito. Após o período de testes, essa velocidade deve subir para 50 km/h.

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O portal A TARDE conversou com leitores que fazem o trajeto de ônibus em horários de pico (início da manhã e fim de tarde) e segundo eles, o trajeto demora, em média, 30 minutos. Com base nisso, a 20 km/h o VLT demoraria cerca de 12 minutos para finalizar o percurso teste. Gerando uma economia de 18 minutos.

Considerando a velocidade máxima que o modal deve operar, 50 km/h, o trajeto será feito em 5 minutos. Isso representa uma economia de 25 minutos, em relação aos passageiros que utilizam ônibus.

O impacto no dia a dia

Se considerarmos o cenário mais realista de 20 km/h, a pessoa economiza 36 minutos por dia (ida e volta). No final de um mês útil (22 dias), isso representa quase 13 horas que deixam de ser gastas dentro do transporte.

No cenário ideal, considerando a velocidade de 50 km/h, a economia pode chegar a 50 minutos por dia (ida e volta) e pouco mais de 18 horas economizadas no fim do mês.

O grande diferencial aqui não é apenas a velocidade máxima, mas a constância. Enquanto o ônibus fica retido no congestionamento, o VLT mantém o tempo de viagem fixo, independente do trânsito na via ao lado.

A principal via entre as paragens é a Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana. O trecho é conhecido como um dos mais engarrafados da capital baiana nos horários de pico. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a razão para o tráfego lento é o alto fluxo de carros.

Detalhes da operação

Em contato com o portal A TARDE, o presidente da CTB, Eracy Lafuente, contou que a inauguração do trecho será uma forma de “ouvir a população” nos primeiros meses de operação do VLT.

À reportagem, ele afirmou que o transporte, inicialmente, deve funcionar em um horário restrito (8h às 16h), funcionando como uma espécie de bate-volta.

Por se tratar de um trecho curto, de 4 km de extensão, Eracy também destacou a importância do período de testes para que, no futuro, o VLT possa atender às “grandes demandas”.



“Vamos fazer um bate-volta. Nós queremos ouvir e aprender com o usuário. É uma novidade para todo mundo. Nós queremos fazer essas atividades em um horário restrito. Lobato e Calçada não são destinos entre um e outro. A grande demanda é quando a gente chega em Paripe, Plataforma, nesses bairros mais distantes”, afirmou o presidente.

Cronograma

Com o cronograma acelerado para antes do São João, o VLT de Salvador deve iniciar sua operação assistida entre os dias 15 e 16 de junho, de acordo com informações antecipadas pelo A TARDE.

A entrega deve ser uma das últimas do governador Jerônimo Rodrigues (PT) antes das eleições. A legislação eleitoral proíbe candidatos de participarem de inaugurações de obras públicas nos três meses que antecedem o pleito.

Considerando que em 2026 o primeiro turno será no dia 4 de outubro, a proibição de comparecimento a inaugurações começa em 4 de julho. A reportagem também apurou com fontes palacianas que é possível a presença do presidente Lula (PT) no ato de entrega.

A reportagem entrou em contato com lideranças do governo, mas ainda não foi confirmada a vinda do chefe do Executivo nacional na Bahia para a inauguração do trecho.

Andamento das obras

O VLT terá cerca de 43,7 km de extensão e 50 paradas, dividido em três trechos em implantação desde 2024:

Trecho 1: liga a Ilha de São João à Calçada e ao Comércio (com cerca de 60% das obras concluídas);

Trecho 2: conecta Paripe a Águas Claras (com cerca de 40% das obras concluídas);

Trecho 3: vai de Águas Claras a Piatã, ampliando o acesso ao miolo e à orla (as obras ainda estão no início).

Quando concluído, o sistema deve integrar diferentes modais e facilitar o deslocamento na capital baiana.

O projeto possui previsão de 35 paradas, equivalentes aos “pontos de ônibus” no sistema tradicional de transporte. Mais da metade delas corresponde a regiões do Subúrbio Ferroviário da capital baiana.