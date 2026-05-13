Jerônimo Rodrigues reage ao fim da taxa das blusinhas: "Alívio"

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Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Thuane Maria | GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 13, para reagir à decisão do presidente Lula (PT), que assinou uma Medida Provisória que zerou a chamada taxa das blusinhas.

Para o titular do Palácio de Ondina, um imposto a menos representa mais alívio no bolso da população brasileira.

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"Uma medida importante que atende aos pedidos da população, que amplia o acesso ao consumo, fortalece a economia e garante mais equilíbrio pra quem compra pela internet. É mais dinheiro circulando e menos peso no orçamento de milhões de brasileiros", escreveu Jerônimo.

Menos imposto, mais alívio no bolso da nossa gente. 🇧🇷



O presidente Lula anunciou o fim da “taxa das blusinhas” para compras internacionais de até US$ 50. Uma medida importante que atende aos pedidos da população, que amplia o acesso ao consumo, fortalece a economia e garante… pic.twitter.com/eaTkPMSgnn — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) May 13, 2026

Medida Provisória

A “taxa das blusinhas”, uma das decisões mais impopulares do Governo Lula 3, chegará ao fim nesta semana. Isso porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou na terça-feira, 12, uma Medida Provisória (MP) para zerar o imposto federal.

A medida provisória foi publicada em uma edição especial do Diário Oficial da União (DOU) na terça-feira, 12, e passou a valer a partir de quarta-feira, 13.

Instituída em agosto de 2024, a medida gerou um grande desgaste entre a população e abalou a popularidade do presidente Lula. Diante disso, o Governo Federal prezou pela retirada do imposto, visando retomar força para que o petista busque a reeleição neste ano.

De acordo com um levantamento da AtlasIntel, 62% dos brasileiros consideram a taxa um erro do governo, enquanto apenas 30% avaliam a medida como um acerto.