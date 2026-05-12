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CORREÇÃO DE ROTA

Lula assina medida provisória que zera a 'taxa das blusinhas'

Imposto federal entrou em vigor em agosto de 2024

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Lula, presidente da República
Lula, presidente da República -

A “taxa das blusinhas”, uma das decisões mais impopulares do Governo Lula 3, chegará ao fim nesta semana. Isso porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta terça-feira, 12, uma Medida Provisória (MP) para zerar o imposto federal.

A medida provisória será publicada no Diário Oficial da União (DOU) ainda nesta terça-feira e passa a valer a partir de quarta-feira.

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Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, afirmou que também será publicada uma portaria “estabelecendo a zeragem da alíquota da importação sob esses produtos, sob essas exportações, até o limite de 50 dólares.”

Medida impopular

Instituída em agosto de 2024, a medida gerou um grande desgaste entre a população e abalou a popularidade do presidente Lula. Diante disso, o Governo Federal prezou pela retirada do imposto, visando retomar força para que o petista busque a reeleição neste ano.

De acordo com um levantamento da AtlasIntel, 62% dos brasileiros consideram a taxa um erro do governo, enquanto apenas 30% avaliam a medida como um acerto.

Por outro lado, o setor produtivo nacional defende a “taxa das blusinhas”. De acordo com um estudo divulgado no dia 22 de abril pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a “taxa das blusinhas” evitou a entrada de R$ 4,5 bilhões em produtos importados e ajudou a preservar mais de 135 mil empregos no país.

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impostos Lula taxa das blusinhas

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