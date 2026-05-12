Empresa aeronáutica abre concurso com salário de mais de R$ 10 mil

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Concurso - Foto: Reprodução

A empresa pública de navegação aérea NAV Brasil anunciou a abertura de concurso público para o preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem os níveis médio, médio-técnico e superior com salários de mais de R$ 10 mil.

O edital já passou por duas retificações. Nesta segunda-feira, 11, foi alterado um requisito para o cargo de Engenheiro de Software.

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Além disso, houve ajustes no conteúdo programático de língua inglesa para cargos de nível médio, bem como a atualização e inclusão de conteúdos para as funções de Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Software e Engenheiro Civil.

Vagas disponíveis

Assistente Social (1 vaga AC, 1 vaga N)

Técnico em Infraestrutura e Manutenção Eletrotécnica (1 vaga)

Técnico em Infraestrutura e Manutenção Eletrônica (1 vaga)

Técnico em Infraestrutura e Manutenção Mecânica (1 vaga)

Técnico em Infraestrutura e Manutenção Edificações (1 vaga)

Profissional Técnico de Navegação Aérea - Operador de Torre de Controle (32 vagas AC, 13 vagas N, 2 vagas I, 1 vaga Q, 3 vagas PCD)

Advogado (3 vagas AC, 1 vaga N, 1 vaga PCD)

Analista de Comunicação Social e MKT (1 vaga)

Analista de Gestão (22 vagas AC, 9 vagas N, 1 vaga I, 1 vaga Q, 2 vagas PCD)

Contador (1 vaga AC, 1 vaga N)

Pedagogo (1 vaga)

Psicólogo (1 vaga)

Analista de Tecnologia (4 vagas AC, 2 vagas N, 1 vaga PCD)

Engenheiro Civil (2 vagas AC, 1 vaga N, 1 vaga PCD)

Engenheiro de Telecomunicações (1 vaga)

Engenheiro de Software (1 vaga)

Engenheiro Mecânico (1 vaga)

Engenheiro Eletrônico (1 vaga)

Engenheiro Eletricista (1 vaga AC, 1 vaga N)

Meteorologista (6 vagas AC, 3 vagas N, 1 vaga PCD)

As vagas estão distribuídas entre Ampla Concorrência (AC), candidatos negros (N), indígenas (I), quilombolas (Q) e Pessoas com Deficiência (PCD).

Salários e benefícios

A jornada semanal varia de 30 a 40 horas, dependendo do cargo. Os salários iniciais partem de R$ 4.632,10 e podem chegar a R$ 10.868,68. Além da remuneração, os contratados terão direito a benefícios como:

13º salário;

férias;

FGTS;

vale-transporte ou auxílio-combustível;

vale-refeição/alimentação;

cesta de alimentação;

auxílio-creche;

assistência à saúde;

seguro de vida em grupo;

INSS;

licença-maternidade;

demais benefícios previstos em acordo coletivo.

Inscrições

As inscrições estão abertas e seguem até as 18h do dia 28 de maio de 2026, devendo ser realizadas exclusivamente pelo site oficial da organizadora. As taxas de inscrição são de:

R$ 83,64 para cargos de nível médio e técnico;

R$ 93,64 para cargos de nível superior.

A isenção da taxa está disponível para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Processo de seleção

A seleção contará com prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 2 de agosto de 2026. O processo também incluirá:

Procedimentos complementares para cotas raciais e PCD;

Avaliação psicológica;

Curso de formação e estágio operacional (para cargos específicos).

As provas serão aplicadas nas cidades de:

Macapá (AP);

Palmas (TO);

Santarém (PA);

Belo Horizonte (MG);

São Paulo (SP);

Rio de Janeiro (RJ);

Vitória (ES);

Goiânia (GO);

Londrina (PR);

Aracaju (SE);

Teresina (PI).

Os aprovados serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período.