CONCURSOS
Empresa aeronáutica abre concurso com salário de mais de R$ 10 mil
Oportunidades abrangem cargos de nível médio, técnico e superior
A empresa pública de navegação aérea NAV Brasil anunciou a abertura de concurso público para o preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem os níveis médio, médio-técnico e superior com salários de mais de R$ 10 mil.
O edital já passou por duas retificações. Nesta segunda-feira, 11, foi alterado um requisito para o cargo de Engenheiro de Software.
Além disso, houve ajustes no conteúdo programático de língua inglesa para cargos de nível médio, bem como a atualização e inclusão de conteúdos para as funções de Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Software e Engenheiro Civil.
Vagas disponíveis
- Assistente Social (1 vaga AC, 1 vaga N)
- Técnico em Infraestrutura e Manutenção Eletrotécnica (1 vaga)
- Técnico em Infraestrutura e Manutenção Eletrônica (1 vaga)
- Técnico em Infraestrutura e Manutenção Mecânica (1 vaga)
- Técnico em Infraestrutura e Manutenção Edificações (1 vaga)
- Profissional Técnico de Navegação Aérea - Operador de Torre de Controle (32 vagas AC, 13 vagas N, 2 vagas I, 1 vaga Q, 3 vagas PCD)
- Advogado (3 vagas AC, 1 vaga N, 1 vaga PCD)
- Analista de Comunicação Social e MKT (1 vaga)
- Analista de Gestão (22 vagas AC, 9 vagas N, 1 vaga I, 1 vaga Q, 2 vagas PCD)
- Contador (1 vaga AC, 1 vaga N)
- Pedagogo (1 vaga)
- Psicólogo (1 vaga)
- Analista de Tecnologia (4 vagas AC, 2 vagas N, 1 vaga PCD)
- Engenheiro Civil (2 vagas AC, 1 vaga N, 1 vaga PCD)
- Engenheiro de Telecomunicações (1 vaga)
- Engenheiro de Software (1 vaga)
- Engenheiro Mecânico (1 vaga)
- Engenheiro Eletrônico (1 vaga)
- Engenheiro Eletricista (1 vaga AC, 1 vaga N)
- Meteorologista (6 vagas AC, 3 vagas N, 1 vaga PCD)
As vagas estão distribuídas entre Ampla Concorrência (AC), candidatos negros (N), indígenas (I), quilombolas (Q) e Pessoas com Deficiência (PCD).
Leia Também:
Salários e benefícios
A jornada semanal varia de 30 a 40 horas, dependendo do cargo. Os salários iniciais partem de R$ 4.632,10 e podem chegar a R$ 10.868,68. Além da remuneração, os contratados terão direito a benefícios como:
- 13º salário;
- férias;
- FGTS;
- vale-transporte ou auxílio-combustível;
- vale-refeição/alimentação;
- cesta de alimentação;
- auxílio-creche;
- assistência à saúde;
- seguro de vida em grupo;
- INSS;
- licença-maternidade;
- demais benefícios previstos em acordo coletivo.
Inscrições
As inscrições estão abertas e seguem até as 18h do dia 28 de maio de 2026, devendo ser realizadas exclusivamente pelo site oficial da organizadora. As taxas de inscrição são de:
- R$ 83,64 para cargos de nível médio e técnico;
- R$ 93,64 para cargos de nível superior.
A isenção da taxa está disponível para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea, conforme os critérios estabelecidos no edital.
Processo de seleção
A seleção contará com prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 2 de agosto de 2026. O processo também incluirá:
- Procedimentos complementares para cotas raciais e PCD;
- Avaliação psicológica;
- Curso de formação e estágio operacional (para cargos específicos).
As provas serão aplicadas nas cidades de:
- Macapá (AP);
- Palmas (TO);
- Santarém (PA);
- Belo Horizonte (MG);
- São Paulo (SP);
- Rio de Janeiro (RJ);
- Vitória (ES);
- Goiânia (GO);
- Londrina (PR);
- Aracaju (SE);
- Teresina (PI).
Os aprovados serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período.