Detran-BA abre concurso para 170 vagas e salários de até R$ 3,8 mil
Oportunidades são válidas para Salvador e algumas cidades no interior da Bahia
O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) abriu um novo processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior. Ao todo, serão 170 vagas distribuídas entre Salvador e outros municípios do interior do estado.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do governo da Bahia, das 8h do dia 11 de maio de 2026 às 23h59 do dia 15 de maio de 2026.
A seleção ocorrerá por meio de avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório.
Salários
A jornada de trabalho varia entre 30, 35 e 40 horas semanais. As remunerações variam entre R$ 3.170,32 a R$ 3.810, somada aos acréscimos de:
- auxílio-refeição por dia trabalhado no valor de R$ 20,00 ou R$ 13,00;
- auxílio-transporte;
- assistência médica ao titular.
Veja as vagas
As 170 vagas serão distribuídas da seguinte maneira:
- Técnico de Nível Superior - Área Diversa (10 vagas)
- Técnico de Nível Superior - Administração (10 vagas)
- Técnico de Nível Superior - Ciências Jurídicas (20 vagas)
- Técnico de Nível Superior - Ciências Contábeis (2 vagas)
- Técnico de Nível Superior - Jornalismo (1 vaga)
- Técnico de Nível Superior - Engenharia Civil (3 vagas)
- Técnico de Nível Superior - Arquitetura (2 vagas)
- Técnico de Nível Superior - Psicologia (6 vagas)
- Técnico de Nível Superior - Examinador de Trânsito (4 vagas)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Salvador (12 vagas)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Teodoro Sampaio (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Alagoinhas (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Inhambupe (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Esplanada (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Cícero Dantas (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Crisópolis (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Catu (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Conde (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Entre Rios (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Feira de Santana (2 vagas)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Santo Estêvão (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Conceição do Jacuípe (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Água Fria (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Santa Bárbara (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Vitória da Conquista (2 vagas)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Poções (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Cândido Sales (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Encruzilhada (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Itabuna (2 vagas)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Paulo Afonso (2 vagas)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Jequié (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Ipiau (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Maracas (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Juazeiro (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Casa Nova (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Itaberaba (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Ruy Barbosa (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Iaçu (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Utinga (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Barreiras (2 vagas)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Luís Eduardo Magalhães (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Santo Antônio de Jesus (2 vagas)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Itaparica (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Nazaré (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Mutuipe (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Itamarajú (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Ilhéus (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Euclides da Cunha (2 vagas)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Ribeira do Pombal (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Irecê (2 vagas)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Xique-Xique (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Barra (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Guanambi (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Caetite (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Macaúbas (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Santa Maria da Vitória (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Bom Jesus da Lapa (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Cocos (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Correntina (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Brumado (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Livramento de Nossa Senhora (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Jacobina (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Capim Grosso (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Ipirá (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Mundo Novo (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Eunápolis (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Porto Seguro (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Valença (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Igrapiuna (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Teixeira de Freitas (2 vagas)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Medeiros Neto (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Alcobaça (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Posto da Mata (Nova Viçosa) (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Itanhem (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Prado (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Simões Filho (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Candeias (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Lauro de Freitas (2 vagas)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Conceição do Coité (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Riachão do Jacuípe (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Valente (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Queimadas (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Senhor do Bonfim (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Campo Formoso (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Ponto Novo (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Camaçari (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Dias D'Avila (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Pojuca (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Serrinha (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Seabra (2 vagas)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Ibotirama (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Amargosa (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Cachoeira (2 vagas)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Governador Mangabeira (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Maragogipe (1 vaga)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Cruz das Almas (2 vagas)
- Técnico de Nível Médio - Atendente - Castro Alves (1 vaga)
A contratação será feita pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), com contratos de até 36 meses, podendo ainda ser prorrogados uma vez por um período igual, desde que não ultrapassem um limite total de 72 meses.
A validade do processo seletivo será de 1 ano a partir da homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da Administração.
