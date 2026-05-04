OPORTUNIDADE
Secretaria oferta 40 vagas com salários a partir de R$ 3 mil na Bahia
Inscrições foram abertas nesta segunda, 4, seguem até o dia 9 de maio
A Secretaria das Mulheres do Estado (SPM) abriu as inscrições para um processo seletivo simplificado no Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) nesta segunda-feira, 4. São 40 vagas para contratação temporária na Bahia.
As inscrições seguem até o dia 9 de maio e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site.
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Cidades e vagas
As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio e superior, com atuação nos municípios de:
- Salvador
- Irecê
- Itabuna
- Feira de Santana
Para o nível superior, há vagas nas áreas de:
- Administração
- Contabilidade
- Ciências Jurídicas
- Serviço Social
- Psicologia
- Estatística
- Comunicação Social (Jornalismo e Produção)
- Economia
- Pedagogia
- Bacharelado em Gênero
- Tecnologia da Informação
Para nível médio, as vagas são para:
- Finanças
- Design Gráfico
- Fotografia
- Assistente de Atividade Administrativa
O processo seletivo contará com etapa única de avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos deverão apresentar documentação que comprove formação acadêmica e experiência profissional.
Remuneração
Os salários podem chegar a R$ 3.810,40 para cargos de nível superior e a R$ 3.170,32 para funções de nível médio, ambas para jornada de 40 horas semanais.
O processo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Já os contratos terão duração de até 36 meses, com possibilidade de renovação uma única vez pelo mesmo prazo.
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