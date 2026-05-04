Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Secretaria oferta 40 vagas com salários a partir de R$ 3 mil na Bahia

Inscrições foram abertas nesta segunda, 4, seguem até o dia 9 de maio

Edvaldo Sales
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Inscrições foram abertas nesta segunda, 4, seguem até o dia 9 de maio
Inscrições foram abertas nesta segunda, 4, seguem até o dia 9 de maio - Foto: Divulgação

A Secretaria das Mulheres do Estado (SPM) abriu as inscrições para um processo seletivo simplificado no Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) nesta segunda-feira, 4. São 40 vagas para contratação temporária na Bahia.

As inscrições seguem até o dia 9 de maio e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Prefeitura oferece 222 vagas com salários de até R$ 13,6 mil
Governo da Bahia abre seleção com 21 vagas e salário de quase R$ 4 mil
Prefeitura abre concurso com 227 vagas na área da educação

Cidades e vagas

As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio e superior, com atuação nos municípios de:

  • Salvador
  • Irecê
  • Itabuna
  • Feira de Santana

Para o nível superior, há vagas nas áreas de:

  • Administração
  • Contabilidade
  • Ciências Jurídicas
  • Serviço Social
  • Psicologia
  • Estatística
  • Comunicação Social (Jornalismo e Produção)
  • Economia
  • Pedagogia
  • Bacharelado em Gênero
  • Tecnologia da Informação

Para nível médio, as vagas são para:

  • Finanças
  • Design Gráfico
  • Fotografia
  • Assistente de Atividade Administrativa

O processo seletivo contará com etapa única de avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos deverão apresentar documentação que comprove formação acadêmica e experiência profissional.

Remuneração

Os salários podem chegar a R$ 3.810,40 para cargos de nível superior e a R$ 3.170,32 para funções de nível médio, ambas para jornada de 40 horas semanais.

O processo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Já os contratos terão duração de até 36 meses, com possibilidade de renovação uma única vez pelo mesmo prazo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia concurso Secretaria das Mulheres do Estado SPM

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Inscrições foram abertas nesta segunda, 4, seguem até o dia 9 de maio
Play

Prejuízo de R$ 45 milhões: 300 mil pés de maconha são erradicados na Bahia

Inscrições foram abertas nesta segunda, 4, seguem até o dia 9 de maio
Play

Kiss & Fly: contra cobrança, deputado entrega requerimento ao presidente da Anac

Inscrições foram abertas nesta segunda, 4, seguem até o dia 9 de maio
Play

Minha Casa, Minha Vida garante mais de 100 mil moradias e reduz déficit na Bahia

Inscrições foram abertas nesta segunda, 4, seguem até o dia 9 de maio
Play

VÍDEO: Carreta com soja tomba e interdita importante rodovia baiana

x