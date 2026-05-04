Secretaria oferta 40 vagas com salários a partir de R$ 3 mil na Bahia

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Inscrições foram abertas nesta segunda, 4, seguem até o dia 9 de maio - Foto: Divulgação

A Secretaria das Mulheres do Estado (SPM) abriu as inscrições para um processo seletivo simplificado no Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) nesta segunda-feira, 4. São 40 vagas para contratação temporária na Bahia.

As inscrições seguem até o dia 9 de maio e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site.

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Cidades e vagas

As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio e superior, com atuação nos municípios de:

Salvador

Irecê

Itabuna

Feira de Santana

Para o nível superior, há vagas nas áreas de:

Administração

Contabilidade

Ciências Jurídicas

Serviço Social

Psicologia

Estatística

Comunicação Social (Jornalismo e Produção)

Economia

Pedagogia

Bacharelado em Gênero

Tecnologia da Informação

Para nível médio, as vagas são para:

Finanças

Design Gráfico

Fotografia

Assistente de Atividade Administrativa

O processo seletivo contará com etapa única de avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos deverão apresentar documentação que comprove formação acadêmica e experiência profissional.

Remuneração

Os salários podem chegar a R$ 3.810,40 para cargos de nível superior e a R$ 3.170,32 para funções de nível médio, ambas para jornada de 40 horas semanais.

O processo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Já os contratos terão duração de até 36 meses, com possibilidade de renovação uma única vez pelo mesmo prazo.