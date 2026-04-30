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OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com 227 vagas na área da educação

Seleção oferece vagas para níveis médio e superior

Andrêzza Moura
Por

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As provas vão ocorrer no dia 21 de junho
As provas vão ocorrer no dia 21 de junho - Foto: Jansen Lube | PMVC

A prefeitura de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS), que vai ofertar 227 vagas, além de cadastro reserva, para atuação na Rede Municipal de Educação.

As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio, magistério e superior. Há vagas para Monitor Escolar - nível médio na modalidade mormal ou magistério -, Instrutor de Artes e Esportes e Tradutor e Intérprete de Libras.

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Para nível superior, a seleção contempla cargos como Pedagogo, professor do Ensino Fundamental I e professor do Ensino Fundamental II, com diversas licenciaturas, incluindo Matemática e Artes.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 7 de maio, exclusivamente pelo site do Instituto AOCP www.institutoaocp.org.br, responsável pelo certame.

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O processo seletivo será composto por prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 21 de junho, no próprio município.

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Tags:

concurso concurso público Educação Vitória da Conquista (BA)

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