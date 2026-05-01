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VAGAS

Governo da Bahia abre seleção com 21 vagas e salário de quase R$ 4 mil

Inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em

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Selecionados serão contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda)
Selecionados serão contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) - Foto: Divulgação

O Governo da Bahia abriu 21 vagas temporárias para profissionais da área de comunicação, com atuação em Salvador. O edital foi publicado nesta quinta-feira, 30, pela Secretaria de Comunicação Social do Estado (Secom) e prevê oportunidades para jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 6 e 13 de maio de 2026. A seleção ocorrerá em etapa única, por meio de análise curricular, que vai considerar experiência profissional, cursos de qualificação e conhecimentos em informática.

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Vagas

Das vagas disponíveis, são:

  • 10 são para jornalistas;
  • oito para fotógrafos;
  • três para cinegrafistas.

Para concorrer, é necessário ter diploma de nível superior em áreas como Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade ou Audiovisual, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Os profissionais selecionados serão contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), com contratos de até 36 meses, podendo ser prorrogados por igual período. O processo seletivo terá validade de um ano.

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Benefícios

A remuneração é de R$ 3.810,40 para jornada de 35 horas semanais. Além do salário, os contratados terão direito a auxílio-refeição, auxílio-transporte e possibilidade de adesão à assistência médica do Estado.

O edital também prevê reserva de vagas: 30% para candidatos negros (pretos e pardos) e 5% para pessoas com deficiência.

Os candidatos aprovados serão convocados posteriormente para apresentação de documentos, conforme cronograma que ainda será divulgado pela Secom.

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Tags:

empregos jornalismo reda Secom seleção pública

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