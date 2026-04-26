Salário 47% maior? O segredo da IA que está transformando o currículo dos brasileiros

Ganhar R$ 10 mil sem ser programador? Como a IA criou uma nova elite profissional - Foto: Bruno Aziz | Editoria de Arte A TARDE

A inteligência artificial (IA) deixou de ser uma habilidade restrita a especialistas e começa a redesenhar o que significa ser empregável no Brasil. Um levantamento do Infojobs aponta que o número de vagas relacionadas à IA cresceu 65% em um ano e ultrapassou mais de duas mil oportunidades em 2025. Essa demanda se espalha por áreas como marketing, vendas, recursos humanos e administração, um sinal de que não dominar o tema pode se tornar um freio na carreira.

“O que vemos é uma mudança de mentalidade com a perspectiva de IA first [IA primeiro]”, afirma Patricia Suzuki, diretora de RH da Redarbor Brasil, empresa que controla o Infojobs. Segundo ela, as empresas passaram a buscar profissionais que combinem conhecimentos básicos em dados e inteligência artificial com entendimento de negócio. “A IA deixou de ser uma competência restrita às áreas técnicas e passou a ser uma habilidade cada vez mais presente em diferentes funções.”

Tudo sobre Empregos & Negócios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na prática, isso significa que o uso de ferramentas de IA já integra o dia a dia de áreas diversas. No marketing, profissionais são demandados para personalizar campanhas e analisar mercado com apoio de algoritmos. Em vendas, a tecnologia entra para prever resultados e automatizar processos. Já no RH, aplicações vão de recrutamento à análise de desempenho.

Os dados refletem essa transição. Em 2024, quase 90% das vagas estavam concentradas em especialistas. Em 2025, houve distribuição mais equilibrada entre analistas, assistentes e até estagiários. A mudança indica que a inteligência artificial não apenas cria novas funções, mas transforma ocupações já existentes.

Remuneração

Esse movimento também impacta diretamente os salários. Funções mais técnicas continuam no topo da remuneração, com médias em torno de R$ 10 mil para especialistas. Já cargos de analista registram média de R$ 5.100. “A IA cria uma nova camada no mercado: profissionais que não desenvolvem a tecnologia, mas sabem aplicá-la no contexto do negócio”, explica Patricia Suzuki.

Para Ana Paula Prado, outra especialista da Redarbor, o fenômeno vai além da valorização pontual de habilidades. “O impacto da inteligência artificial redefine a própria empregabilidade. O maior risco não está na tecnologia em si, mas na falta de preparo para utilizá-la de forma estratégica”, afirma.

Segundo Elaine Coimbra, vice-presidente de Comunicação da Associação Brasileira de Inteligência Artificial (Abria), o domínio de IA já começa a migrar de diferencial para exigência funcional em boa parte das ocupações. “Saber trabalhar com ferramentas de IA, automatizar tarefas e interpretar resultados com criticidade está entrando no pacote básico de empregabilidade”, diz.

A transformação ocorre em ritmo acelerado. Estudo da PwC mostra que habilidades em ocupações mais expostas à IA mudam 66% mais rápido do que em outras áreas. Isso reforça uma nova lógica: não basta aprender uma vez, é preciso atualizar-se continuamente.

Embora a base da demanda ainda esteja na tecnologia, com projeções de expansão do setor de TI, o avanço da IA nas áreas de negócio é cada vez mais evidente. Levantamento da Brasscom já apontava um descompasso de mais de 30% entre oferta e demanda por profissionais de tecnologia no País. Agora, esse desequilíbrio começa a se estender a outras funções.

Dados da Amazon Web Services em parceria com a Access Partnership indicam que habilidades em IA podem elevar salários em até 47% na área de TI, mas também garantem ganhos relevantes em vendas e marketing (43%), finanças (42%) e operações (41%).

Desafios

Ou seja, a tecnologia deixa de ser um nicho e passa a influenciar toda a estrutura organizacional. Apesar das oportunidades, o avanço traz desafios. A formação de profissionais não acompanha a velocidade da demanda, criando um cenário de escassez, especialmente em cargos mais técnicos, como cientistas de dados e engenheiros de IA.

“Não é um apagão absoluto, mas há um desequilíbrio claro entre oferta e demanda”, diz Suzuki. As empresas têm reagido com estratégias variadas. Algumas investem na capacitação interna, outras flexibilizam critérios de contratação, priorizando potencial e habilidades transferíveis. A ampliação de vagas em níveis iniciais também indica uma aposta no desenvolvimento de talentos a longo prazo.

Para quem busca se adaptar, especialistas apontam três pilares fundamentais: alfabetização em dados e IA, capacidade analítica e visão de negócio. “Não é necessário começar por conhecimentos técnicos avançados. O mais importante é entender como aplicar a IA para gerar impacto real”, afirma Suzuki.

Além das competências técnicas, habilidades comportamentais ganham protagonismo. Relatórios do World Economic Forum destacam pensamento analítico, criatividade, resiliência e aprendizado contínuo entre as mais valorizadas. O paradoxo é evidente: quanto mais a tecnologia avança, mais cresce a importância de capacidades humanas difíceis de automatizar.

A presença de vagas em diferentes níveis hierárquicos mostra que a entrada no universo da IA pode ocorrer ao longo de toda a trajetória profissional. Cursos rápidos e certificações ajudam a dar os primeiros passos, mas especialistas alertam que não são suficientes isoladamente. A combinação entre formação contínua e prática aplicada é o que sustenta a evolução no médio e longo prazo.

No centro dessa transformação está uma mudança estrutural no mercado de trabalho. A inteligência artificial não substitui apenas tarefas, mas redefine competências, reorganiza carreiras e estabelece um novo critério de relevância profissional. Nesse contexto, a qualificação deixa de ser um diferencial competitivo e passa a ser condição básica para acompanhar o ritmo das mudanças.