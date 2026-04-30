Saiba como trabalhar na nova fábrica da gigante chinesa no Brasil

A confirmação da nova fábrica da Sany Group em Campinas (SP) gerou uma onda de otimismo no mercado de trabalho do interior paulista. A gigante chinesa, que já atua no Brasil há anos, deu um passo decisivo: deixará de ser apenas uma importadora para se tornar uma fabricante nacional de caminhões e máquinas pesadas.

A nova unidade será instalada no antigo complexo industrial da Mercedes-Benz, no Distrito Industrial de Campinas. A escolha do local é estratégica, aproveitando uma estrutura já desenhada para veículos de grande porte, o que deve acelerar o início das operações de montagem (regime CKD) já nos próximos meses.

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Expansão do quadro de funcionários

Sany Group | Foto: Divulgação Sany Group

Atualmente, a Sany Brasil conta com cerca de 400 colaboradores. Com a nova planta, a expectativa oficial é que esse número salte para mais de 600 funcionários diretos na fase inicial, podendo ultrapassar a marca de mil postos de trabalho entre diretos e indiretos conforme a produção de caminhões ganhe escala.

Quais profissionais a Sany está buscando?

A empresa foca em perfis técnicos e operacionais, mas também em engenharia para o plano de nacionalização de peças. As áreas com maior demanda são:

Linha de produção: montadores de veículos pesados, soldadores e operadores de máquinas.

Logística e distribuição: almoxarifes, analistas de estoque e especialistas em importação.

Engenharia e qualidade: engenheiros de processos e técnicos de controle de qualidade.

Administrativo: analistas fiscais, de custos e recursos humanos.

Como enviar seu currículo

A Sany do Brasil centraliza seu recrutamento de forma digital. Se você deseja se candidatar, os canais oficiais são:

Portal Gupy: a empresa utiliza a plataforma Gupy para publicar vagas ativas e manter um banco de talentos.

LinkedIn: a página oficial da Sany do Brasil no LinkedIn é o canal mais rápido para anúncios de vagas estratégicas e corporativas.

Site oficial: na seção "Trabalhe Conosco" do site oficial, é possível preencher um formulário de contato direto com o RH.

"O início da produção nacional é um sinal excelente para o mercado. Estamos aqui para investir em pessoas e tecnologia", afirmou Lommer, diretor da divisão de caminhões da Sany Brasil, em anúncio recente.