Prefeitura oferece 222 vagas com salários de até R$ 13,6 mil

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A Prefeitura de Congonhal, em Minas Gerais, divulgou edital de concurso público com 222 oportunidades distribuídas entre diferentes áreas e níveis de escolaridade. Há vagas para candidatos com formação fundamental, média, técnica e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 13.611,14.

As inscrições acontecem entre os dias 24 de junho e 31 de julho. A organização do certame está sob responsabilidade do Instituto Mineiro de Administração Municipal (Imam Concursos).

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As oportunidades abrangem diversas áreas. Entre elas, há vagas para auxiliar de serviços gerais, operador de máquinas, operários, instrutor musical, auxiliares administrativos e de serviços escolares, motoristas e monitores de creche, função com o maior número de postos, somando 59.

Na área técnica e da saúde, o concurso oferece vagas para técnico de enfermagem, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, além de médicos para atuação no CAPS e na Estratégia Saúde da Família (ESF). Também há chances para profissionais como assistente social, psicólogos em diferentes áreas de atuação e nutricionistas.

Já no setor educacional, há oportunidades para professor de nível I, especialista em educação e psicopedagogos, entre outros cargos voltados ao apoio pedagógico. As taxas de participação vão de R$ 60 a R$ 150.

Para participar, os candidatos devem conferir todas as exigências específicas de cada cargo no edital e realizar a inscrição dentro do prazo estipulado.