Defensoria da Bahia abre 100 vagas de estágio com bolsas de R$ 1,8 mil

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A Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) abriu mais de 100 vagas de estágios com bolsas que chegam até R$ 1,8 mil. Há oportunidades para níveis médio, técnico e superior, em áreas como Administração, Contabilidade, Logística e Direito.

Os candidatos devem realizar as incrições finalizam nesta terça-feira, 12, através deste link, e pagar as taxas até quarta, 13.

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Confira as taxas de inscrição:

Médio/técnico: R$ 17

Superior em Direito: R$ 45

Residência jurídica: R$ 60

Nível médio e técnico

No caso de alunos do ensino médio regular (1º e 2º anos) ou técnico, o processo seletivo contará com prova objetiva de 30 questões, realizada em duas horas.

Haverá questões de Língua Portuguesa (10), Matemática/Raciocínio Lógico (10) e Conhecimentos Gerais (10), com duração de duas horas.

Para participar, os interessados precisam devem ter, no mínimo, 16 anos completos na data da contratação e disponibilidade de 4 horas diárias.

A bolsa-auxílio é de R$ 620, com reajuste previsto para R$ 651 a partir de junho, além de auxílio-transporte.

Nível superior (Direito)

A seleção será realizada por prova objetiva, e contará com 35 questões, e uma questão discursiva, com duração total de três horas.

O estudantes interessados devem estar cursando entre 5º e o 9º semestre de Direito.

A carga horária é de cinco horas diárias, e a bolsa-auxílio é de R$ 1.030, passando para R$ 1.082 a partir de junho, além de auxílio-transporte.

Residência jurídica

Neste caso, o processo seletivo inclui prova objetiva, com 40 questões, prova discursiva e avaliação de títulos, com duração total de três horas e meia.



Para concorrer, os candidatos devem ser formados em Direito e estar matriculados em cursos de pós-graduação. São 40 vagas, com carga horária de 30 horas semanais.

A bolsa-auxílio é de R$ 1.550, com reajuste para R$ 1.850 a partir de junho, e auxílio-transporte.