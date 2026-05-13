Nikolas Ferreira provoca Lula após presidente zerar 'taxa das blusinhas'

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Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) - Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou o presidente Lula (PT) após o mandatário assinar uma Medida Provisória (MP) para zerar a chamada "taxa das blusinhas".

O texto foi publicado em uma edição especial do Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira, 12, e já passa a valer de forma imediata a partir desta quarta, 13.

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Na noite de ontem, o liberal publicou um vídeo, nas redes sociais, em que critica a decisão de Lula. A gravação foi feita durante a cerimônia de posse do ministro Nunes Marques como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

Na postagem, o parlamentar afirma que o fim da cobrança seria “o milagre do ano eleitoral” e diz que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está “empenhado para ganhar votos”.

"Taxa das blusinhas revogada por quem... criou", escreveu o deputado na legenda do vídeo.

Imposto federal entrou em vigor em agosto de 2024

A “taxa das blusinhas”, uma das decisões mais impopulares do Governo Lula 3, chegará ao fim nesta semana. Isso porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou na terça-feira, 12, uma Medida Provisória (MP) para zerar o imposto federal.

A medida provisória será publicada no Diário Oficial da União (DOU) ainda nesta terça-feira e passa a valer a partir de quarta-feira.

Instituída em agosto de 2024, a medida gerou um grande desgaste entre a população e abalou a popularidade do presidente Lula. Diante disso, o Governo Federal prezou pela retirada do imposto, visando retomar força para que o petista busque a reeleição neste ano.