VÍDEO
Nikolas Ferreira provoca Lula após presidente zerar 'taxa das blusinhas'
Medida Provisória passa a valer a partir desta quarta-feira, 13
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou o presidente Lula (PT) após o mandatário assinar uma Medida Provisória (MP) para zerar a chamada "taxa das blusinhas".
O texto foi publicado em uma edição especial do Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira, 12, e já passa a valer de forma imediata a partir desta quarta, 13.
Na noite de ontem, o liberal publicou um vídeo, nas redes sociais, em que critica a decisão de Lula. A gravação foi feita durante a cerimônia de posse do ministro Nunes Marques como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.
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Na postagem, o parlamentar afirma que o fim da cobrança seria “o milagre do ano eleitoral” e diz que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está “empenhado para ganhar votos”.
"Taxa das blusinhas revogada por quem... criou", escreveu o deputado na legenda do vídeo.
Imposto federal entrou em vigor em agosto de 2024
A “taxa das blusinhas”, uma das decisões mais impopulares do Governo Lula 3, chegará ao fim nesta semana. Isso porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou na terça-feira, 12, uma Medida Provisória (MP) para zerar o imposto federal.
A medida provisória será publicada no Diário Oficial da União (DOU) ainda nesta terça-feira e passa a valer a partir de quarta-feira.
Instituída em agosto de 2024, a medida gerou um grande desgaste entre a população e abalou a popularidade do presidente Lula. Diante disso, o Governo Federal prezou pela retirada do imposto, visando retomar força para que o petista busque a reeleição neste ano.