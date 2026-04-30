AtlasIntel: maioria dos brasileiros defende revogação da "Taxa das Blusinhas"

A controversa taxação federal de compras internacionais de até US$ 50, popularmente conhecida como "taxa das blusinhas", enfrenta forte resistência popular desde que entrou em vigor em 1º de agosto de 2024.



Neste mesmo contexto, a mais nova pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quinta-feira, 30, trouxe à tona o que já era nítido entre os brasileiros: a maioria deles defende a revogação da medida, que afetou diretamente as compras em sites internacionais como Shein, Shopee e AliExpress.

Segundo o levantamento, a maior parte da população brasileira (53,7%) se posiciona a favor da revogação do imposto que incide sobre as gigantes do e-commerce.

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Favoráveis à Revogação : 53,7% dos brasileiros defendem o fim do imposto.

: 53,7% dos brasileiros defendem o fim do imposto. Contrário à Revogação: 30,9% acreditam que a taxa é justa.

30,9% acreditam que a taxa é justa. Não sabem : 15,4%

A pesquisa destaca que a rejeição ao imposto não é uniforme em todas as faixas etárias e classes sociais. O número se mostra ainda maior entre os mais jovens e perfis de menor renda.

Idade entre 25 a 34 anos : 68,2% são a favor da revogação.

: 68,2% são a favor da revogação. Renda até R$ 2 mil : 56,9% são a favor da revogação.

A pesquisa mostra ainda que 36,3% dos entrevistados veem a Taxa das Blusinhas como mecanismo de proteção de empresas e empregos no país. Outros 47,7% acreditam que a medida prejudica os consumidores.

O que mudou desde agosto de 2024?

Com a proximidade das eleições e tentativa de melhorar sua avaliação, o presidente Lula já demonstrou disposição em acabar com "taxa das blusinhas". A ideia da equipe econômica do governo é de enviar uma Medida Provisória que acabe com o tributo sobre as compras em sites internacionais.



A MP deve ser enviada ainda no mês de maio, com a proposta de zerar o imposto de importação de 20% a compras internacionais de até US$ 50 em plataformas digitais.

O que é a Taxa das Blusinhas?

O termo refere-se à alíquota de importação aplicada a remessas internacionais de valor reduzido. Antes isentas de imposto federal (pagando apenas o ICMS estadual através do programa Remessa Conforme), essas compras passaram a ser tributadas com o objetivo de equilibrar a competição com o varejo físico brasileiro.

AtlasIntel/Latam Pulse

O levantamento AtlasIntel/Latam Pulse entrevistou, por Recrutamento Digital Aleatório (RDR), 5.008 pessoas, entre os dias 22 e 27 de abril. A margem de erro é de +-1 (um ponto percentual) para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.