A aposta dos governistas na Bahia após AtlasIntel

Aliados do presidente Lula (PT) na Bahia reagiram à pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 28, em que o mandatário ampliou a sua vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL) na disputa em primeiro turno.

Segundo os dados, o petista aparece com 46,6% das intenções de voto. Já o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atingiu os 39,7% — em comparação com o último levantamento, de março, a diferença aumentou: Lula, à época, tinha 45,9% contra 40,1% do liberal.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07992/2026, a AtlasIntel ouviu 5.008 respondentes entre os dias 22 e 27 de abril, por meio do Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 p.p. para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Acirramento

Deputados da Bahia que fazem parte da base aliada ouvidos pelo portal A TARDE, nesta terça-feira, 28, declararam que a AtlasIntel observa o clima de polarização nacional que deve ser registrado ao longo da campanha eleitoral e no pleito de outubro.

Deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) | Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

“A pesquisa mostra uma disputa, mais uma vez, bastante acirrada, mas basta compararmos os projetos para vermos que o presidente Lula fez muito mais nos últimos quatro anos que o governo anterior", avaliou a deputada federal e líder da bancada baiana na Câmara, Lídice da Mata (PSB-BA).

"São dois projetos completamente diferentes: um voltado para os ricos e um que olha para todos e esse que atende os diversos Brasis é o do presidente Lula que vencerá as eleições, pois a gente sabe que a gestão dele teve entregas para a população e não entregas para países estrangeiros”, completou a socialista.

Otimismo

Deputado estadual Robinson Almeida (PT) | Foto: Divulgação/Alba

Apesar desse acirramento, o deputado estadual Robinson Almeida (PT) acredita na reeleição de Lula já no primeiro turno das eleições em outubro. Para o parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o eleitor não vai querer abrir mão das conquistas obtidas até agora.

"A eleição está polarizada e caminha pra vitória de Lula no 1º turno, pois o povo brasileiro não vai abrir mão do presidente que governa com democracia, inclusão social e afirmação da soberania do Brasil", disse.