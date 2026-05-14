"Não teria fome no Brasil se fizessem o que fizemos", afirma Lula

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Lula na entrega de 384 unidades do programa Minha Casa Minha Vida em Camaçari - Foto: SEAUD | PR

Durante a entrega de 384 unidades do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Camaçari, nesta quinta-feira, 14, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou os investimentos feitos pelos governos do PT no âmbito federal, traçando uma comparação com outras gestões na história do país.

“Pesquise para saber qual foi o momento da história que alguém fez um programa para entregar três milhões de casas. Pesquise!”, instigou o petista.

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“Diga que eu estou mentindo. Pesquise para saber quem é o governo que mais fez investimentos na história do Brasil. Quem mais fez investimentos em escolas de tempo integral? Quem mais fez investimentos na saúde, na tecnologia?”, indagou Lula.

Além disso, o presidente destacou ações de apoio financeiro a estados e municípios, pedindo que seja feita uma análise histórica das gestões presidenciais brasileiras:

Quem mais colocou dinheiro para ajudar os estados e cidades desse país? Pode pesquisar. Eu estou falando de Marechal Deodoro da Fonseca até os outros que governaram esse país. Lula - Presidente da República

O presidente ainda afirmou que os avanços sociais poderiam ter sido ainda maiores caso políticas semelhantes tivessem sido adotadas por governos anteriores.

“A gente já teria resolvido muitos problemas do déficit habitacional se todos os presidentes tivessem feito pelo menos um terço do que nós fizemos [...] A gente já não teria mais fome no Brasil se todo mundo tivesse feito o tanto que nós fizemos”, concluiu o petista.