Bruno Reis evita ligar caso Flávio Bolsonaro e Banco Master a prejuízo para oposição

Siga o A TARDE no Google

O prefeito de Salvador, Bruno Reis - Foto: Betto Jr. / Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), desconversou nesta quinta-feira, 14, ao ser questionado se o escândalo de corrupção financeira envolvendo o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pode prejudicar a tentativa da oposição baiana de alcançar o governo da Bahia.

Ao dizer que não vai “prejulgar ninguém”, o gestor afirmou que somente a Justiça poderá definir quem está certo ou errado

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Na faculdade de Direito, aprendi que todos têm direito ao contraditório e à ampla defesa. Caberá à Justiça decidir o que é certo e o que é errado. A gente sempre espera que a Justiça prevaleça e ela vale para todos, independentemente de quem seja”, afirmou.

A declaração, feita um dia após vir a público a informação de que Flávio recebeu R$ 61 milhões do Banco Master para bancar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorreu durante conversa com jornalistas no lançamento da programação do Arraiá da Prefs 2026.

Entenda o caso

Daniel Vorcaro se comprometeu com o senador Flávio Bolsonaro, em novembro de 2025, a repassar um total de US$ 24 milhões, valor equivalente na época a cerca de R$ 134 milhões, para financiar a produção do filme biográfico sobre Jair Bolsonaro.

De acordo com mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil, pelo menos US$ 10,6 milhões, cerca de R$ 61 milhões, foram pagos entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações, para financiar o projeto cinematográfico.