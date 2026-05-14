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SALVADOR

"Escárnio": Kleber Rosa quer barrar título de cidadão a Flávio na CMS

Pré-candidato a deputado estadual, Kleber Rosa (PSOL), se manifestou após vazamento de áudios em que Flávio Bolsonaro pede doação a Daniel Vorcaro

Yuri Abreu
Por
Kleber Rosa (Psol)
Kleber Rosa (Psol) -

O pré-candidato a deputado estadual, Kleber Rosa (PSOL), pediu o cancelamento do título de cidadão soteropolitano a Flávio Bolsonaro (PL) aprovado pela Câmara Municipal de Salvador (CMS) na semana passada após o vazamento de áudios em que o pré-candidato à Presidência da República pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para custear as gravações do filme "Dark Horse", que narra a trajetória do pai, Jair Bolsonaro.

Em uma postagem nas redes sociais, nesta quinta-feira, 14, o psolista afirmou que a Casa Legislativa "não é casa da Mãe Joana a quem não respeita o povo" e chamou de "escárnio" a aprovação da honraria a Flávio Bolsonaro — a autoria foi do vereador Cézar Leite.

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"Salvador não é casa da mãe Joana pra dar prêmio a quem não respeita o povo! É um escárnio ver a Câmara aprovar título de cidadão soteropolitano para Flávio Bolsonaro, ainda mais com esses áudios vazados de relação com banqueiro ladrão", escreveu Kleber Rosa.

"O vereador César Leite e a Câmara precisam revogar isso urgente! Nossa cidade tem história e dignidade, não pode ser usada pra lavar imagem de quem só faz deserviço ao Brasil", acrescentou.

Kleber Rosa: eleger Flávio Bolsonaro é "entregar o Brasil a Trump"

O pré-candidato a deputado estadual, Kleber Rosa (PSOL), afirmou que a eleição de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República, em outubro, representaria uma ameaça à soberania nacional.

Para o psolista, caso a decisão das urnas vá nesta direção, significaria entregar o Brasil ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Entregar o Brasil para Flávio Bolsonaro significa entregar o país para Donald Trump”, escreveu ele em uma rede social, no final de abril.

Na avaliação do dirigente partidário, o país pode enfrentar um cenário semelhante ao da Venezuela, com a perda da soberania e o total controle dos EUA sobre as riquezas e a economia do país.

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