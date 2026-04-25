Kleber Rosa: eleger Flávio Bolsonaro é "entregar o Brasil a Trump"

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- Foto: Reprodução/Instagram @kleber.rosa.psol

O pré-candidato a deputado estadual, Kleber Rosa (PSOL), afirmou que a eleição de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República, em outubro, representaria uma ameaça à soberania nacional.

Para o psolista, caso a decisão das urnas vá nesta direção, significaria entregar o Brasil ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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“Entregar o Brasil para Flávio Bolsonaro significa entregar o país para Donald Trump” Kleber Rosa (PSOL) - Pré-candidato a deputado estadual

Na avaliação do dirigente partidário, o país pode enfrentar um cenário semelhante ao da Venezuela, com a perda da soberania e o total controle dos EUA sobre as riquezas e a economia do país.

Para o psolista, o momento exige atenção redobrada da sociedade, já que o que está em jogo vai além de uma disputa eleitoral, envolvendo diretamente a manutenção do Estado Democrático de Direito e a independência nacional.

"O que está em jogo no Brasil é a nossa soberania! Então, não tenho dúvida de que o PSOL vai apoiar Lula desde o primeiro turno!", avaliou Kleber Rosa em entrevista à Rádio Sociedade na sexta-feira, 24.

Kleber Rosa denuncia abandono de motoristas no Aeroporto de Salvador

O pré-candidato a deputado estadual Kleber Rosa (PSOL) apresentou uma denúncia contundente sobre a precariedade enfrentada pelos motoristas de aplicativo que operam no Aeroporto de Salvador.

Em visita ao local, o político constatou um cenário de abandono, já que sem infraestrutura básica, trabalhadores improvisam barracas para suportar a espera sob sol e chuva.

A dinâmica de trabalho atual impõe um fardo financeiro severo. O "bolsão" de espera fica a 7 quilômetros do terminal. Quando uma corrida é cancelada, o condutor deve retornar ao fim de uma fila que supera 70 veículos.