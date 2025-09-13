Menu
NOVO DESAFIO

Kleber Rosa anuncia pré-candidatura a deputado estadual

Segundo colocado na disputa à prefeitura de Salvador quer fortalecer bandeiras da esquerda na Assembleia Legislativa

Por Redação

13/09/2025 - 18:53 h
Anúncio da pré-candidatura de Kléber Rosa a deputado estadual aconteceu na Casa do Olodum
Depois de concorrer ao Governo do Estado em 2022 e se tornar o candidato mais votado do PSOL para a Prefeitura de Salvador em 2024, quando foi o segundo colocado na disputa, Kleber Rosa vai tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

Como antecipado por A TARDE, o anúncio foi feito neste sábado, 13, na Casa do Olodum, no Pelourinho, com a presença de lideranças do movimento negro, militantes de diversos partidos de esquerda, professores, pesquisadores, representantes do movimento de luta por moradia, do movimento de juventude, lideranças LGBTQIAPN+, comunidades e povos tradicionais de Salvador, da Região Metropolitana (RMS) e do interior baiano.

Coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab), Kleber Rosa destacou que, após diversas reuniões e diálogos, o PSOL chegou à conclusão da importância de ampliar a representação na ALBA para fortalecer a luta em defesa das bandeiras da esquerda.

"Um mandato para representar a população negra, os servidores públicos, a luta antirracista, o povo de santo, a comunidade LGBTQIAPN+ e os movimentos sociais da Bahia", pontuou Rosa, que teve 138.610 votos, 10,43% do total válido nas últimas eleições municipais em Salvador.

Fez história

O presidente estadual do PSOL na Bahia, Ronaldo Mansur, contou que já foi aluno de Kleber Rosa no Colégio Estadual Manoel Devoto e salientou que o psolista conseguiu um resultado histórico nas eleições de 2024.

"A candidatura de Kleber nos encheu de orgulho. Nos colocou em segundo lugar na cidade mais negra fora da África. Fez história!".

A primeira vereadora quilombola de Salvador, Eliete Paraguassu (PSOL), reafirmou o compromisso do mandato popular das águas com a pré-candidatura de Kleber a deputado estadual.

"Podem contar conosco! Água de rio não volta! Vim da lama, do mangue e do quilombo. Nossa parceria foi fundamental para o resultado eleitoral de 2024 e iremos manter em 2026".

Tags:

Assembleia Legislativa deputado estadual kleber rosa PSOL Bahia

