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BRASIL

Compliance Zero: pai de Daniel Vorcaro é preso pela PF

Henrique Vorcaro foi detido por agentes da corporação em Belo Horizonte

Yuri Abreu
Por
Empresário Daniel Vorcaro
Empresário Daniel Vorcaro -

O pai de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Henrique Vorcaro, foi preso em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, 14, em nova fase da operação Compliance Zero.

Ao todo, os agentes cumprem sete mandados de prisão durante a realização dos trabalhos. O grupo faz parte da chamada "A Turma", nome dado a uma milícia privada e estrutura de coerção montada sob o comando do banqueiro Daniel Vorcaro para vigiar, intimidar e ameaçar críticos, autoridades e jornalistas.

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O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o “Sicário”, que foram preso em outra fase da operação eram parte do grupo.

Henrique Vorcaro era presidente da Multipar, empresa que movimentou mais de R$ 1 bilhão, entre 2020 e 2025, exclusivamente entre contas ligadas ao dono do Banco Master, segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

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Tags

Banco MAster Compliance Zero Daniel Vorcaro Henrique Vorcaro polícia federal

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