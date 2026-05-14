BRASIL
Compliance Zero: pai de Daniel Vorcaro é preso pela PF
Henrique Vorcaro foi detido por agentes da corporação em Belo Horizonte
O pai de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Henrique Vorcaro, foi preso em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, 14, em nova fase da operação Compliance Zero.
Ao todo, os agentes cumprem sete mandados de prisão durante a realização dos trabalhos. O grupo faz parte da chamada "A Turma", nome dado a uma milícia privada e estrutura de coerção montada sob o comando do banqueiro Daniel Vorcaro para vigiar, intimidar e ameaçar críticos, autoridades e jornalistas.
O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o “Sicário”, que foram preso em outra fase da operação eram parte do grupo.
Henrique Vorcaro era presidente da Multipar, empresa que movimentou mais de R$ 1 bilhão, entre 2020 e 2025, exclusivamente entre contas ligadas ao dono do Banco Master, segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).