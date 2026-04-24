Daniel Vorcaro passa por três exames após urinar sangue na prisão

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Daniel Vorcaro na prisão - Foto: Divulgação/Seap-SP

Após deixar a prisão na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi submetido a pelo menos três exames de imagem na tarde da quinta-feira, 23, no hospital DF Star, também na capital federal, após urinar sangue.

O empresário foi submetido a exames como tomografia, ressonância e ultrassom, de acordo com fontes da Polícia Federal (PF) ouvidas pelo colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

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Vazamento

A ida de Vorcaro até a unidade de saúde estava prevista apenas para o turno da noite de ontem. No entanto, após a informação vazar, o deslocamento do banqueiro acabou sendo antecipado — ele chegou ao hospital por volta das 13h e deixou o local uma hora depois.

Vorcaro saiu da superintendência da PF, onde está preso, sem aviso prévio, também de acordo com a coluna.

Daniel Vorcaro pagou milhões a ex-presidentes da OAB

O Banco Master, do empresário Daniel Vorcaro, destinou cerca de R$ 304,5 milhões a escritórios de advocacia em 2025, segundo dados da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado.

Entre os principais beneficiados estão bancas ligadas a dois ex-presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

As informações constam em documentos da Receita Federal encaminhados à CPI do Crime Organizado, que analisa movimentações financeiras e contratos firmados por empresas com escritórios de advocacia.

