Minha Casa, Minha Vida: Lula entrega casas para mais de 300 famílias na Bahia

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Minha Casa, Minha Vida de Camaçari - Foto: Thuane Maria | GOVBA

Mais de 300 famílias de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), ganharam um novo lar nesta quinta-feira, 14, entregues pelas mãos do presidente Lula (PT).

Ao lado do prefeito Luiz Caetano (PT), o chefe do Executivo entregou 384 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida. O investimento para a construção girou em torno de R$ 65 milhões e garantirá moradia digna para 1.536 pessoas.

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Como serão as novas unidades?

O condomínio possui infraestrutura urbana concluída e equipamentos comunitários, incluindo:

biblioteca;

playground;

academia ao ar livre;

campinho de futebol;

e espaços de convivência.

O espaço também está localizado próximo a escola, creche e unidade de saúde.

Minha Casa, Minha Vida de Camaçari | Foto: Thuane Maria | GOVBA

Investimentos na Bahia

Considerando todo o estado da Bahia, os investimentos federais chegam a R$ 36 bilhões, com mais de 106 mil unidades habitacionais contratadas e 46 mil moradias entregues, ampliando o acesso da população à casa própria.

Presidente Lula na entrega do Minha Casa, Minha Vida | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Já em Camaçari, os recursos destinados ao município somam R$ 1,5 bilhão em ações de habitação, urbanização e infraestrutura urbana.

Lula autoriza quase 2 mil novas casas na Bahia

Além das entregas das novas casas, o presidente Lula (PT) aproveitou a agenda para autorização a construção de quase 2 mil novas casas no estado, com investimento de R$ 380 milhões.

As novas unidades beneficiarão as seguintes cidades: