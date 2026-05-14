CAMAÇARI
Minha Casa, Minha Vida: Lula entrega casas para mais de 300 famílias na Bahia
Investimento para a construção girou em torno de R$ 65 milhões
Mais de 300 famílias de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), ganharam um novo lar nesta quinta-feira, 14, entregues pelas mãos do presidente Lula (PT).
Ao lado do prefeito Luiz Caetano (PT), o chefe do Executivo entregou 384 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida. O investimento para a construção girou em torno de R$ 65 milhões e garantirá moradia digna para 1.536 pessoas.
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Como serão as novas unidades?
O condomínio possui infraestrutura urbana concluída e equipamentos comunitários, incluindo:
- biblioteca;
- playground;
- academia ao ar livre;
- campinho de futebol;
- e espaços de convivência.
O espaço também está localizado próximo a escola, creche e unidade de saúde.
Investimentos na Bahia
Considerando todo o estado da Bahia, os investimentos federais chegam a R$ 36 bilhões, com mais de 106 mil unidades habitacionais contratadas e 46 mil moradias entregues, ampliando o acesso da população à casa própria.
Já em Camaçari, os recursos destinados ao município somam R$ 1,5 bilhão em ações de habitação, urbanização e infraestrutura urbana.
Lula autoriza quase 2 mil novas casas na Bahia
Além das entregas das novas casas, o presidente Lula (PT) aproveitou a agenda para autorização a construção de quase 2 mil novas casas no estado, com investimento de R$ 380 milhões.
As novas unidades beneficiarão as seguintes cidades:
- Ipirá;
- Feira de Santana;
- Poções;
- Campo Formoso;
- Brumado;
- Itabuna;
- Paulo Afonso;
- Tucano;
- Vitória da Conquista.