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EDUCAÇÃO

Lula compara custos entre presidiários e estudantes na Bahia: "O dobro"

Em Camaçari, presidente contrastou o gasto anual de um detento a universitário

Leo Almeida e Gabriela Araújo
Por Leo Almeida e Gabriela Araújo
Presidente Lula (PT)
Presidente Lula (PT) -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma comparação inusitada nesta quinta-feira, 14, para evidenciar a importância do investimento para educação de uma nação.

Presente em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), o petista ousou ao mencionar os custos de um estudante a um preso no Brasil. Na ocasião, ele citou a sua visita a Universidade Federa do ABC (SP).

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"Eu fui a semana passada visitar a universidade federal do ABC (SP), que fomos nós [o governo federal] que fizemos, e lá, geraria um curso de engenharia especial. O primeiro curso de engenharia especial feito no Brasil”, iniciou o mandatário.

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Em seguida, ele fez a comparação e falou os valores custeado pelo Estado tanto para os alunos como aos custodiados.

Cada aluno daquele [Universidade Federal] custa ao Estado brasileiro R$ 20 mil por ano. Sabe quanto custa um preso em uma cadeia de segurança máxima? R$ 40 mil por ano. Ou seja, o dobro de [um aluno]”, discursou o presidente.

Lula durante agenda em Camaçari conversando com estudantes
Lula durante agenda em Camaçari conversando com estudantes | Foto: SEAUD | PR

Outro exemplo dado pelo presidente foi sobre os estudantes do Instituto Federal de Sorocoba, também em São Paulo. Lá, o governo brasileiro banca R$ 16 mil por cada aluno durante um ano. “Um preso na cadeia de São Paulo custa R$ 35 mil por ano”, concluiu.

Lula na Bahia: entenda a agenda do presidente no estado

Trajado de branco e chápeu panamá, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passa à tarde na Bahia, em Camaçari, onde realizará uma série de entregas, incluindo um dos considerados importantes anúncio para o setor da indústria: a reativação da Fafen (Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia).

Antes, o chefe do Executivo federal entregou mais 300 casas às famílias do município, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. Ao todo, foram 384 novas residências entregues.

O investimento para a construção girou em torno de R$ 65 milhões e garantirá moradia digna para 1.536 pessoas.

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