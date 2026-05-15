Petista desafia Flávio Bolsonaro a assinar “CPI do Dark Horse"

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e pré-candidato à Presidência - Foto: Pedro França | Agência Senado

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi desafiado a assinar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Dark Horse, a “CPI do Dark Horse”. A ideia partiu do deputado federal Rogério Correia, filiado ao PT em Minas Gerais, que falou sobre a CPMI nesta sexta-feira, 15.

Além dele, o senador Carlos Viana (PSD-MG) foi incluído na proposta do parlamentar mineiro. Viana foi presidente da CPMI e, na época, concordou com a devolução do material sigiloso do banqueiro, por suspeita de vazamento.

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“Uma CPMI dessa vai dizer direitinho a quem serviu o Vorcaro e a ligação dele com a família Bolsonaro. Não vai ter candidatura de Bolsonaro, vai ter prisão deles. Quero ver se o Flávio Bolsonaro e o Viana vão assinar [a abertura da investigação]”, declarou Rogério Correia.

“CPI do Dark Horse”

A intenção do petista mineiro é apurar uso de recursos públicos, inclusive de emendas parlamentares, e possíveis recursos de origem ilícita no financiamento do filme “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Na última quarta-feira, 13, o The Intercept Brasil divulgou áudios trocados entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O banqueiro está preso desde março deste ano acusado de chefiar um esquema bilionário de fraudes financeiras, segundo a Polícia Federal.



Nas mensagens, o filho de Jair Bolsonaro cobra do banqueiro uma parcela atrasada de um contrato que previa o repasse de US$ 24 milhões, valor equivalente a mais de R$ 134 milhões na época.



Durante seu discurso no plenário da Câmara, Rogério Correia afirmou que a operação foi parte de um esquema de lavagem de dinheiro:

“O contrato [do filme] tem como produtor-executivo o Eduardo Bolsonaro. O recurso não só foi, como ele manejava. Isso é dinheiro do Vorcaro, lavagem de dinheiro para este fundo. O filme é uma desculpa. A produção do filme não pode custar R$ 134 milhões nem aqui, nem nos Estados Unidos”.

Outros nomes devem ser investigados

A destinação de recursos de emendas parlamentares para o filme também deve ser alvo da apuração.



Estima-se que R$ 2,6 milhões tenham sido enviados por “emendas pix” para o fundo que financiou o filme. Entre os políticos suspeitos estão o ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), a ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) e os deputados federais Mário Frias (PL-SP) e Marcos Pollon (PL-MS).

Segundo Rogério Correia, Vorcaro tinha a prática de lavar dinheiro para políticos de direita em diferentes lugares.



O petista ainda relembrou que, durante a CPMI do INSS, foi apontado que o cunhado de Vorcaro, o empresário Fabiano Zettel, repassou R$ 40,9 milhões para a Igreja Batista da Lagoinha do bairro Belvedere, em Belo Horizonte, entre outubro de 2024 e janeiro de 2026.