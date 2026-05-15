Com receita em R$ 85 bilhões, Jerônimo apresenta diretrizes orçamentárias para 2027

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Jerônimo enviou PLDO à Alba nesta sexta-feira, 15. - Foto: Matheus Landim / GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta sexta-feira, 15, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027.

A proposta estima receita total de R$ 85,6 bilhões para o ano que vem, além de estabelecer parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual e identificar as ações prioritárias previstas no Plano Plurianual (PPA), funcionando como elo entre o planejamento de médio e curto prazo.

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De acordo com as projeções da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan), o Produto Interno Bruto (PIB) baiano deverá crescer 2,0% em 2027, acima da média projetada para o Brasil no mesmo período, estimada em 1,8%, conforme Boletim Focus do Banco Central.

Para 2028 e 2029, a expectativa é de manutenção do crescimento do PIB baiano acima de 2%, impulsionado principalmente pelos setores de serviços, indústria, infraestrutura e agronegócio.

Na mensagem encaminhada ao Poder Legislativo, o governador destaca que, mesmo em um cenário macroeconômico incerto e desafiador, os investimentos do Estado da Bahia têm se mostrado fundamentais para a atividade econômica.

“A continuidade dos aportes públicos em infraestrutura, mobilidade e logística é determinante para ampliar a competitividade estadual. Nesse contexto, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em parceria com o Governo Federal, deverá beneficiar o estado ao promover a expansão da infraestrutura nos próximos anos”, afirmou Jerônimo.

Investimentos em áreas prioritárias

Entre as prioridades previstas para 2027 estão investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, infraestrutura hídrica, saneamento, habitação, desenvolvimento produtivo, ciência e tecnologia e inclusão social.

Na área de mobilidade e logística, o projeto de lei destaca iniciativas estratégicas como a Ponte Salvador-Itaparica, o VLT de Salvador, o Tramo 4 do Metrô, a ampliação do Aeroporto de Barreiras e obras rodoviárias em diferentes regiões do estado.

O PLDO 2027 também prioriza investimentos em segurança hídrica, saneamento básico, transição energética, inovação e conectividade digital, além do fortalecimento de políticas sociais nas áreas de educação, saúde, assistência social, segurança alimentar e inclusão produtiva, com iniciativas como o Bolsa Presença, o Programa Mais Futuro, a educação em tempo integral, construção de unidades hospitalares e básicas de saúde (UBS), fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS Bahia) e as Casas da Mulher Baiana.

Após análise e votação na Assembleia Legislativa, a LDO servirá de base para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, instrumento que definirá a distribuição detalhada dos recursos públicos estaduais no próximo exercício financeiro.