Kiss & Fly pode diminuir movimentação do aeroporto, alerta secretário

Cobrança Kiss & Fly. - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O secretário estadual de Turismo (Setur), Maurício Bacelar, fez um alerta sobre o polêmico sistema de pagamento Kiss & Fly. Em entrevista ao portal A TARDE nesta sexta-feira, 15, o chefe da Setur disse que a taxação pode ser prejudicial ao Aeroporto de Salvador e cobrou um posicionamento da prefeitura.

A iniciativa impõe o valor de R$ 18 para quem exceder 10 minutos na área de embarque e desembarque no local e virou alvo de críticas de vereadores, juristas e membros da sociedade civil organizada.

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"Essa é uma competência do Governo Municipal e nós temos observado com preocupação, porque entendemos que uma taxação como essa pode diminuir a crescente movimentação do nosso aeroporto, que tem sido feita por conta da conectividade aérea implementada pelo Estado, bem como também pela estruturação interna do destino que o Governo da Bahia tem feito", avaliou o secretário.

Mais cedo, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) buscou distanciar a gestão municipal da polêmica. De acordo com ele, por se tratar de um equipamento sob concessão e regulação da União, a competência para legislar ou intervir na organização interna cabe ao Governo Federal.

“Quem tem que regulamentar isso é a ANAC. Se é devido ou não, se é possível ou não implantar qualquer tipo de organização interna”, afirmou.

Imbróglio

O imbróglio ganhou novos desdobramentos na Câmara de Vereadores. Mesmo com as tentativas de representantes da Vinci Airports, concessionária que administra o terminal aéreo, em fazer com que a discussão perca força no âmbito municipal, como adiantado de forma exclusiva pelo portal A TARDE, os vereadores tendem a não ceder às pressões.

Foi nesse sentido que os vereadores Carlos Muniz (PSDB), presidente da Câmara da cidade, e Daniel Alves, do mesmo partido, incorporaram dois projetos em um para dar mais capilaridade à iniciativa.

Entenda a polêmica do "Kiss and Fly"

O sistema Kiss and Fly consiste em uma área de parada rápida. No Aeroporto de Salvador, a concessionária Salvador Bahia Airport implementou um sistema de cancelas onde o motorista tem um tempo gratuito limitado; caso ultrapasse esse período, é aplicada uma tarifa de estacionamento.

A medida é criticada por entidades de motoristas de aplicativo, que alegam que o tempo é insuficiente para o fluxo de passageiros, onerando o trabalhador e o consumidor.