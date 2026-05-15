Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

COBRANÇA

Kiss & Fly pode diminuir movimentação do aeroporto, alerta secretário

Sistema de pagamento vem causando polêmica em Salvador

Brenda Viana e Anderson Ramos
Por Brenda Viana e Anderson Ramos
| Atualizada em
Cobrança Kiss & Fly.
Cobrança Kiss & Fly. -

O secretário estadual de Turismo (Setur), Maurício Bacelar, fez um alerta sobre o polêmico sistema de pagamento Kiss & Fly. Em entrevista ao portal A TARDE nesta sexta-feira, 15, o chefe da Setur disse que a taxação pode ser prejudicial ao Aeroporto de Salvador e cobrou um posicionamento da prefeitura.

A iniciativa impõe o valor de R$ 18 para quem exceder 10 minutos na área de embarque e desembarque no local e virou alvo de críticas de vereadores, juristas e membros da sociedade civil organizada.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Essa é uma competência do Governo Municipal e nós temos observado com preocupação, porque entendemos que uma taxação como essa pode diminuir a crescente movimentação do nosso aeroporto, que tem sido feita por conta da conectividade aérea implementada pelo Estado, bem como também pela estruturação interna do destino que o Governo da Bahia tem feito", avaliou o secretário.

Mais cedo, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) buscou distanciar a gestão municipal da polêmica. De acordo com ele, por se tratar de um equipamento sob concessão e regulação da União, a competência para legislar ou intervir na organização interna cabe ao Governo Federal.

“Quem tem que regulamentar isso é a ANAC. Se é devido ou não, se é possível ou não implantar qualquer tipo de organização interna”, afirmou.

Imbróglio

O imbróglio ganhou novos desdobramentos na Câmara de Vereadores. Mesmo com as tentativas de representantes da Vinci Airports, concessionária que administra o terminal aéreo, em fazer com que a discussão perca força no âmbito municipal, como adiantado de forma exclusiva pelo portal A TARDE, os vereadores tendem a não ceder às pressões.

Foi nesse sentido que os vereadores Carlos Muniz (PSDB), presidente da Câmara da cidade, e Daniel Alves, do mesmo partido, incorporaram dois projetos em um para dar mais capilaridade à iniciativa.

Leia Também:

POLÍTICA

Exclusivo: Aeroporto pressiona Prefeitura a barrar projeto de Muniz que veta Kiss & Fly
Exclusivo: Aeroporto pressiona Prefeitura a barrar projeto de Muniz que veta Kiss & Fly imagem

POLÊMICA

Muniz rebate CEO do Aeroporto por Kiss & Fly: "Oportunismo é dele"
Muniz rebate CEO do Aeroporto por Kiss & Fly: "Oportunismo é dele" imagem

FIM DE COBRANÇA

Deputado baiano aciona MPF contra Kiss & Fly: "Esculhambação"
Deputado baiano aciona MPF contra Kiss & Fly: "Esculhambação" imagem

Entenda a polêmica do "Kiss and Fly"

O sistema Kiss and Fly consiste em uma área de parada rápida. No Aeroporto de Salvador, a concessionária Salvador Bahia Airport implementou um sistema de cancelas onde o motorista tem um tempo gratuito limitado; caso ultrapasse esse período, é aplicada uma tarifa de estacionamento.

A medida é criticada por entidades de motoristas de aplicativo, que alegam que o tempo é insuficiente para o fluxo de passageiros, onerando o trabalhador e o consumidor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Aeroporto de Salvador Kiss & Fly maurício bacelar SETUR-BA

Relacionadas

Mais lidas