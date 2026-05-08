Deputado baiano aciona MPF contra Kiss & Fly: "Esculhambação"

Siga o A TARDE no Google

Kiss e Fly: cobrança de R$ 18 no Aeroporto de Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) ingressou com uma ação no Ministério Público Federal (MPF) contra a cobrança, pelo Aeroporto de Salvador, da polêmica taxa Kiss & Fly, em vigor desde abril deste ano.

A ofensiva do parlamentar se soma à pressão crescente, também por parte de diversos órgãos, ante as queixas de usuários que consideram abusivo o pagamento da taxa de R$ 18 aos motoristas que ultrapassam 10 minutos nas áreas de embarque e desembarque.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) | Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Socorro ao povo de Salvador

Em um vídeo publicado nas redes sociais, na noite de quinta-feira, 7, Isidório criticou a medida implantada pela Vinci Airports, administradora do Aeroporto de Salvador, salientando que os usuários do terminal já pagam caro nas passagens quando precisam deixar a capital baiana.

"Acabei de chegar de Brasília e já dei entrada no Ministério Público Federal, numa ação para que o Ministério Público Federal socorra o povo de Salvador. O aeroporto não pode fazer isso", disparou o parlamentar.

Isso é uma esculhambação Pastor Sargento Isidório - Deputado federal (Avante-BA)

"Molequeira"

"Nós não podemos permitir que o povo que já paga a passagem, os motoristas de Uber, de táxi, o pessoal que vem trazer um senhor, uma senhora, um idoso, um cadeirante [...] dez minutos vai dar pra que?", questionou.

"O que está acontecendo no aeroporto de Salvador é uma molequeira. Eu chamo a atenção do Ministério Público, da Polícia Federal, do Tribunal de Justiça, do STF, dos governos. Não podemos permitir o que eles estão fazendo aqui", disparou.

Kiss & Fly: lei quer pôr fim à polêmica tarifa no Aeroporto de Salvador

O sistema "Kiss & Fly", adotado no Aeroporto de Salvador pela Vinci Airports em abril deste ano, está com os seus dias contados diante da pressão crescente por parte de diversos órgãos ante as queixas de usuários que consideram abusivo o pagamento da taxa de R$ 18 aos motoristas que ultrapassam 10 minutos nas áreas de embarque e desembarque.

Novo sistema de cobrança do aeroporto de Salvador | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O último levante contra a cobrança partiu do deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA). Ele apresentou o Projeto de Lei 1.879/2026, proibindo a cobrança da tarifa nas áreas de embarque e desembarque em todos os aeroportos do Brasil.

De acordo com o texto, obtido pelo portal A TARDE, com o fim da exigência, será permitida a gratuidade aos veículos parados no meio-fio para embarque e desembarque de passageiros.

