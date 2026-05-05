Acidente no Aeroporto de Salvador acende alerta sobre segurança no sistema Kiss & Fly

Acidente e escuridão forçam recuo do Aeroporto de Salvador sobre o sistema de cobrança Kiss & Fly, implantado no início de abril. Motoristas encontraram as cancelas de controle de tempo suspensas nesta segunda-feira, 4, após uma colisão causada pela baixa visibilidade no trecho, o que acendeu o debate sobre a segurança e a pressa na implantação do sistema.



A interrupção, que inicialmente levantou suspeitas de ter sido fruto de uma possível decisão judicial, acabou evidenciando um problema mais grave: a precariedade da infraestrutura, especialmente a falta de iluminação no local.

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Ao contrário do que se imaginava, não foi por causa de pressão de motoristas, taxistas e de autoridades. É que ocorreu um acidente, por falta de iluminação, um carro bateu e destruiu duas das cabines. Eles resolveram interditar Cláudio Sena - motorista por aplicativo

Cláudio Sena é motorista por aplicativo e é contra a forma de cobrança | Foto: Andrêzza Moura/ Ag. A Tarde

Denis Paim, presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT), reafirmou que a falta de iluminação foi determinante para o acidente automobilístico registrado na área, há alguns dias. O A TARDE não conseguiu informações sobre o estado de saúde do motorista.



“Essa suspensão ocorreu porque, durante a noite, tudo aqui fica sem iluminação, fica tudo escuro. Há cerca de oito dias, na madrugada, um motorista não conseguiu enxergar a cancela e acabou batendo [em duas das quatro cancelas de acesso]", afirmou Paim.



Ainda conforme ele, este episódio reforça as críticas sobre a falta de condições básicas para a operação do sistema, que além da cobrança contestada, enfrenta também falhas técnicas, engarrafamentos em horários de pico e crescente insatisfação entre os trabalhadores que frequentam o espaço diariamente.

No horário de pico isso aqui trava tudo. Mas, não é só por conta desse acidente, não. Nós temos também outro problema: há momentos em que as cancelas simplesmente não funcionam, não abrem Denis Paim

"Quando a gente aperta para pegar o ticket, ela não abre. E, na saída, são duas cancelas - a primeira e a segunda - e, muitas vezes, elas não funcionam, o que acaba atrasando tudo", completou o representante dos taxistas.

Mobilização de taxistas e críticas ao sistema

Para Denis, o cenário atual já indica dificuldades futuras na implementação do sistema. “Isso já mostra a falta de mobilidade que nós vamos enfrentar quando isso realmente começar. A Transalvador já se posicionou totalmente contra no parecer jurídico", lembra.

Denis Paim, presidente da AGT, se mantém à frente da luta em favor dos taxistas | Foto: Andrêzza Moura/ Ag. A Tarde

Diante da situação e da insistência da Vinci Airports, Paim afirma já está mobilizando os taxistas para fazer uma manifestação nas proximidades do aeroporto.

"Nós estamos nos organizando para fazer uma mobilização pacífica e ordeira, que não incomode e não tire o direito de ir e vir das pessoas. O artigo 5º nos garante o direito à liberdade de manifestação", declara.

Resposta da Vinci

Procurada por A TARDE, a Vinci Airports, por meio de sua assessoria de comunicação, negou que tenha ocorrido acidente no local. A concessionária informou ainda que a suspensão das cancelas se deu em razão de manutenção no sistema.

| Foto: Andrêzza Moura/ Ag. A Tarde

"Houve uma ação de manutenção. Nenhuma questão judicial. Importante evitar a desinformação mesmo. Tudo normal", afirmou.

"Já está, inclusive, em obras e liberaram o acesso, por enquanto. Mas, disseram que tá tudo normal. Por enquanto, sem cobrança e depois vai começar a cobrança", contou Cláudio Sena, o que ouviu da Vinci.