Hugo Motta não se opõe a instalação da CPI do Banco Master

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Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados. - Foto: Sergio Lima / AFP

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o pedidos de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as irregularidades envolvendo o Banco Master serão analisado de forma “regimental”.

“Vamos dar um tratamento regimental a essa situação. E cumprir o regimento da Câmara que vai nortear a decisão do presidente”, disse Motta a jornalistas, em Brasília, na manhã deste domingo, 17, após participar da Corrida da Câmara, evento comemorativo aos 200 anos da Casa.

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O presidente da Câmara não detalhou o que significaria o “tratamento regimental”. Nas últimas semanas, Motta tem afirmado, em conversas com líderes partidários, que a análise sobre a CPI precisa seguir uma ordem cronológica de pedidos apresentados à Casa.

Até o momento, o Congresso Nacional conta com sete pedidos de abertura da CPI do Master. Um deles foi apresentado na Câmara.