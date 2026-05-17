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INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR

Hugo Motta não se opõe a instalação da CPI do Banco Master

Presidente da Câmara afirma que pedidos serão analisados de forma "regimental"

Redação
Por Redação
Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados.
Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados. -

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o pedidos de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as irregularidades envolvendo o Banco Master serão analisado de forma “regimental”.

“Vamos dar um tratamento regimental a essa situação. E cumprir o regimento da Câmara que vai nortear a decisão do presidente”, disse Motta a jornalistas, em Brasília, na manhã deste domingo, 17, após participar da Corrida da Câmara, evento comemorativo aos 200 anos da Casa.

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O presidente da Câmara não detalhou o que significaria o “tratamento regimental”. Nas últimas semanas, Motta tem afirmado, em conversas com líderes partidários, que a análise sobre a CPI precisa seguir uma ordem cronológica de pedidos apresentados à Casa.

Até o momento, o Congresso Nacional conta com sete pedidos de abertura da CPI do Master. Um deles foi apresentado na Câmara.

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Banco MAster Câmara dos Deputados cpi hugo motta

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