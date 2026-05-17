Lula diz que Trump já sabe que ele é “melhor do que Bolsonaro”

Encontro entre Lula e Trump na Casa Branca - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A relação entre Brasil e Estados Unidos voltou a ser tema das declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que comentou, em entrevista publicada neste domingo, 17, a recente aproximação com o presidente norte-americano Donald Trump. Ao falar sobre o encontro realizado na Casa Branca no início do mês, Lula afirmou acreditar que o republicano já entende a diferença entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o petista, não existe qualquer interesse de sua parte em influenciar a visão de Trump sobre Bolsonaro, afirmando que essa é uma questão pessoal do líder americano.

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“Eu jamais pediria ao Trump para não gostar de Bolsonaro. Esse é um problema dele. Não preciso fazer nenhum esforço para que ele saiba que sou melhor do que Bolsonaro. Ele já sabe disso”, declarou.

Durante a entrevista, Lula também destacou que, apesar das divergências ideológicas entre os dois governos, a relação institucional entre os países permanece preservada. O presidente brasileiro afirmou que mantém posições contrárias em temas internacionais defendidos por Trump, mas considera que isso não impede o diálogo diplomático.

“Trump sabe que sou contra a guerra com o Irã, discordo da intervenção dele na Venezuela e condeno o genocídio que está acontecendo na Palestina. Mas minhas divergências políticas com Trump não interferem na minha relação com ele como chefe de Estado”, ressaltou.

“O que eu quero é que ele trate o Brasil com respeito, entendendo que eu sou o presidente democraticamente eleito aqui”, acrescentou o petista.

Lula ainda avaliou que a aproximação com o presidente dos Estados Unidos pode gerar efeitos positivos para o Brasil, principalmente na área econômica, ajudando na atração de investimentos e evitando a criação de novas tarifas comerciais.

O presidente também relembrou um momento descontraído durante a reunião realizada em 7 de maio, que durou cerca de três horas. Segundo ele, houve uma conversa sobre a postura séria de Trump, ocasião em que sugeriu que o americano sorrisse mais.

“Se eu consegui fazer Trump rir, posso alcançar outras coisas também. Não dá para simplesmente desistir”, destacou.

Após o encontro, Trump utilizou as redes sociais para se referir a Lula como o “dinâmico presidente do Brasil” e informou que assuntos ligados ao comércio entre os dois países estiveram entre os temas debatidos na reunião.