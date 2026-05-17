Carletto fecha como suplente na chapa de Rui Costa rumo ao Senado

Nome de Carletto já era esperado para a suplência - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O martelo foi batido em relação à primeira suplência do ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT). O presidente estadual do Avante, ex-deputado federal Ronaldo Carletto, foi o escolhido para preencher a vaga, e a decisão já foi comunicada à base aliada do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

A indicação de Carletto já era esperada, visto que Rui mantém forte ligação com o Avante e é um dos principais responsáveis pelo crescimento da sigla na Bahia. Além disso, o ex-ministro já havia dado indícios de sua preferência pelo aliado em declarações públicas anteriores.

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O presidente do Avante tem forte atuação política no sul do estado — região estratégica para a captação de votos da base governista. Atualmente, o partido conta com a segunda maior bancada de prefeitos na Bahia, somando 60 gestores eleitos no pleito municipal.

A confirmação de Carletto na suplência de Rui foi antecipada pelo Blog Políticos do Sul da Bahia e confirmada pela reportagem do Portal A TARDE junto a fontes ligadas ao governo neste dominfo (17).

A suplência de Wagner

O nome para a primeira suplência do senador Jaques Wagner (PT) ainda não foi chancelado. Contudo, as articulações indicam que a escolha caberá ao seu colega de Parlamento, o senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar. Até o momento, o ex-prefeito de Salvador, Edvaldo Brito (PSD), é o mais cotado para o posto.

Já a segunda suplência de Wagner está encaminhada. Por prerrogativa do PCdoB, a legenda oficializou a preferência pela ex-vereadora Aladilce Souzapara ocupar a vaga na chapa majoritária.

Oposição indefinida

Na chapa de oposição, as definições para as suplências do senador Angelo Coronel (Republicanos) e do presidente do PL-Bahia, João Roma, seguem pendentes.

No caso de Coronel, há um impasse de bastidor. Enquanto o pré-candidato ao governo, ACM Neto (União), sinalizou que o espaço seria preenchido pelo ex-deputado Marcelo Guimarães Filho (Podemos), o senador afirma que não há definições e reforça o desejo de ter um “vereador do interior” na vaga.

O nome defendido por Coronel é o da presidente da União de Vereadores da Bahia (UVB), Edylene Ferreira (Republicanos), legisladora em Serrinha. A indicação, no entanto, ainda depende de consenso entre os partidos aliados a ACM Neto.

Quanto a João Roma, os rumores de que sua primeira suplência seria ocupada pelo ex-ministro do TCU, Aroldo Cedraz, foram descartados. Agora, o nome mais ventilado para o posto é o do vereador de Salvador, Luiz Carlos (Republicanos).