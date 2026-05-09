Rui Costa revela quando vai acontecer leilão das BR-324 e 116

Pedágios foram desinstalados nas BRs 324 E - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Após a saída da ViaBahia da administração das BR-324 e BR-116, o governo federal avançou no processo que vai definir as novas concessionárias responsáveis pelas rodovias baianas. Na manhã deste sábado, 09, o ex-governador da Bahia, Rui Costa, deu novos detalhes sobre o andamento dos leilões e afirmou que o processo aguarda apenas a liberação do Tribunal de Contas da União (TCU).

Segundo Rui, toda a documentação necessária já foi enviada pelos órgãos responsáveis e a definição das datas depende agora da conclusão da análise técnica.

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“Todo o material já saiu do Executivo, já saiu da Agência e agora está no TCU, em análise. Assim que o TCU liberar, o material será encaminhado e marcada a data do leilão”, afirmou.

Governo prevê R$ 14 bilhões em investimentos

Durante a entrevista, Rui Costa destacou que os contratos devem garantir uma nova fase de investimentos nas duas principais rodovias da Bahia.

“O concurso definirá na Bolsa de Valores de São Paulo a nova empresa que fará a gestão e os investimentos da ordem de R$ 14 bilhões da 324 e da 116 Sul”, declarou.

Ainda segundo ele, um dos trechos já possui cronograma mais avançado e deve ter novidades anunciadas nos próximos dias.

Rodovias terão novas concessões



As BR-324 e BR-116 fazem parte da nova carteira de concessões do governo federal para 2026. A expectativa é que os leilões escolham as empresas que vão assumir a administração dos trechos após o encerramento do contrato da ViaBahia.

Os projetos incluem obras de duplicação, construção de faixas adicionais, passarelas, vias marginais, além da implantação de sistemas de monitoramento e operação nas estradas.