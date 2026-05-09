Três novas carretas de saúde inauguradas na Bahia

Mulheres de Jacobina, Santa Maria da Vitória e de municípios circunvizinhos terão até o início de junho, atendimentos nas Carretas de Saúde da Mulher do programa ‘Agora tem especialistas’. As duas unidades foram inauguradas na sexta-feira, 8, com representantes do Ministério da Saúde e autoridades locais.



Também a população de Paulo Afonso recebeu nesta sexta-feira uma nova carreta equipada para atendimentos oftalmológicos. Com diferentes exames para os diagnósticos precisos e cirurgias de catarata, a unidade inaugurada faz parte do mesmo programa coordenado pelo governo federal.



Em Jacobina, Santa Maria e Paulo Afonso as carretas estão junto das respectivas policlínicas regionais. As cidades-polo das três regiões ficarão com as carretas por 30 dias, atendendo também pacientes dos municípios do entorno.



Estes devem ser agendados e encaminhados pelas secretarias municipais, depois de ter passado pelos procedimentos preliminares nas unidades básicas de saúde, onde foi comprovada a necessidade dos exames complementares para chegar a um diagnóstico preciso.



A superintendente do Ministério da Saúde na Bahia, Joanna Paroli, participou da inauguração da unidade móvel que está no norte do estado. Ela destacou que “a chegada da carreta de saúde da mulher na região de Jacobina, que contempla 19 municípios com uma população quilombola em uma área extensa, tem uma importância especial nesta área considerada um vazio assistencial com uma grande demanda represada”, enfatizou.

Como em Jacobina, na região oeste da Bahia a carreta voltada para a saúde da mulher atende as moradoras de Santa Maria da Vitória e nos municípios próximos. O foco é o diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero e, para zerar as filas de espera, ofertam centenas de consultas ginecológicas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além de biópsias.



A Carreta de Oftalmologia, que atende pacientes de Paulo Afonso e outros municípios do extremo-norte baiano, visa o diagnóstico de doenças oculares. Com médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, a unidade móvel dispõe de consultas especializadas e avaliações, exames como mapeamento de retina e ultrassom ocular, além de outros procedimentos.

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Interior do Brasil

Criado em outubro do ano passado, ‘Agora tem Especialistas’ já passou em mais de 1,7 mil municípios, com atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.



A meta principal é chegar em localidades distantes das capitais e grandes cidades, onde a estrutura para estes atendimentos é mais precária, principalmente aos serviços mais especializados.



Na Bahia, as carretas do Agora tem Especialistas já passaram por Abaré, Ribeira do Pombal, Serrinha, Alagoinhas, Senhor do Bonfim, Juazeiro, Barreiras, Ibotirama, Irecê, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Itabuna, Cruz das Almas, Feira de Santana e Salvador, minimizando os deslocamentos para outros centros.