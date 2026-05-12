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CAMPANHA DE OUTUBRO

Rui Costa é cotado para coordenação-geral da campanha de Jerônimo

O nome de Rui ganha força por sua experiência direta na campanha de Jerônimo em 2022

Leo Almeida
Por

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Rui Costa e Jerônimo
Rui Costa e Jerônimo - Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE

O ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT), é cotado para coordenar a campanha à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Segundo fontes ouvidas pelo Portal A TARDE, a escolha de Rui para o posto seria um “caminho natural”.

À reportagem, uma liderança governista afirmou que já existe uma movimentação para que Rui assuma a função, embora ainda não haja definições oficiais. O nome do ex-governador ganha força por sua experiência direta na campanha de Jerônimo em 2022.

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“Existe a movimentação, mas a decisão final é do governador. É um caminho natural, pois Rui já coordenou o grupo em 2022. Ele está focado na eleição para o Senado, mas isso não é visto como um impeditivo”, indicou a fonte.

Sob condição de anonimato, um parlamentar da base reforçou a indicação, argumentando que Rui possui uma “forte base eleitoral" em toda a Bahia. Ressaltou, ainda, que o posto de coordenador não é, formalmente, um cargo público, o que facilitaria a conciliação com a própria campanha ao Senado.

Vale lembrar que, em 2022, a coordenação-geral de Jerônimo ficou a cargo do atual prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), que na época deixou a Secretaria de Relações Institucionais (Serin) para se dedicar ao pleito.

Despedida da Casa Civil

A passagem de Rui Costa pelo ministério encerrou-se oficialmente em 2 de abril, durante agenda em Salvador ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Jerônimo Rodrigues. No pronunciamento de despedida, o petista comentou a missão de construir sua candidatura ao Senado na chapa governista, ao lado do senador Jaques Wagner (PT).

"É o meu último ato como ministro. Ao fim do dia, o presidente assina minha exoneração. Podemos dizer que Salvador é uma antes e outra depois dos nossos governos", afirmou Rui em seu último discurso no cargo.

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Tags:

coordenação eleições de 2026 Jerônimo Rodrigues Rui Costa

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