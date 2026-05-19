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Flávio Bolsonaro lidera rejeição após escândalo com Banco Master
Levantamento aponta que senador atinge 52% de rejeição para a disputa presidencial
O escândalo do Banco Master associado ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após a divulgação dos áudios em que ele pede dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro o posicionou como o pré-candidato mais rejeitado à presidência da República.
O herdeiro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acumula 52% de indíce de rejeição, o que representa um aumento de 3 pontos percentuais, conforme os números divulgados na manhã desta terça-feira, 19, pela pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, parceira do Grupo A TARDE.
Em abril, a mesma sondagem mostrou que o congressista somava 49,8% de indíce de rejeição dos entrevistados que disseram não votar nele de jeito nenhum.
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Em seguida, aparece o presidente Lula (PT) que oscilou de 51%, em abril para 50,6%, em maio. Apesar de estar inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro também aparece no levantamento e é rejeitado por 49,1% dos entrevistados.
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que já chegou a ser cotada para substituir o enteado na corrida presidencial, aparece com 45,6% de indíce de rejeição.
Índices dos demais candidatos
Outros nomes que os entrevistados afirmaram que não votariam de jeito nenhum são:
- Romeu Zema (Novo): 42,2%
- Fernando Haddad (PT): 39,9%
- Ronaldo Caiado (PSD): 38%
- Renan Santos (Missão): 37,8%
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Cenário que causa mais preocupação
O levantamento também mostrou que 47,4% dos eleitores expressaram preocupação, caso Flávio Bolsonaro (PL) seja eleito.
Já outros 40,5% responderam que é a reeleição de Lula e 11% afirmam que ambos os resultados lhes preocupam igualmente.
Pesquisa AtlasIntel
A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 18 de maio, período marcado pela divulgação de mensagens, áudios e documentos publicados pelo site The Intercept Brasil sobre as negociações entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.
Segundo as reportagens, Vorcaro teria repassado cerca de R$ 61 milhões para financiar o filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Ao todo, o levantamento ouviu 5.032 pessoas pela internet, com margem de erro de um ponto percentual e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06939/2026.