Flávio Bolsonaro lidera rejeição após escândalo com Banco Master

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Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em pronunciamento à bancada. - Foto: Carlos Moura | Agência Senado

O escândalo do Banco Master associado ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após a divulgação dos áudios em que ele pede dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro o posicionou como o pré-candidato mais rejeitado à presidência da República.

O herdeiro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acumula 52% de indíce de rejeição, o que representa um aumento de 3 pontos percentuais, conforme os números divulgados na manhã desta terça-feira, 19, pela pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, parceira do Grupo A TARDE.

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Em abril, a mesma sondagem mostrou que o congressista somava 49,8% de indíce de rejeição dos entrevistados que disseram não votar nele de jeito nenhum.

Em seguida, aparece o presidente Lula (PT) que oscilou de 51%, em abril para 50,6%, em maio. Apesar de estar inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro também aparece no levantamento e é rejeitado por 49,1% dos entrevistados.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que já chegou a ser cotada para substituir o enteado na corrida presidencial, aparece com 45,6% de indíce de rejeição.

Índices dos demais candidatos

Outros nomes que os entrevistados afirmaram que não votariam de jeito nenhum são:

Romeu Zema (Novo): 42,2%

42,2% Fernando Haddad (PT): 39,9%

39,9% Ronaldo Caiado (PSD): 38%

38% Renan Santos (Missão): 37,8%

Veja

| Foto: Print | Pesquisa AtlasIntel

Cenário que causa mais preocupação

O levantamento também mostrou que 47,4% dos eleitores expressaram preocupação, caso Flávio Bolsonaro (PL) seja eleito.

Já outros 40,5% responderam que é a reeleição de Lula e 11% afirmam que ambos os resultados lhes preocupam igualmente.

| Foto: Print | Pesquisa AtlasIntel

Pesquisa AtlasIntel

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 18 de maio, período marcado pela divulgação de mensagens, áudios e documentos publicados pelo site The Intercept Brasil sobre as negociações entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Segundo as reportagens, Vorcaro teria repassado cerca de R$ 61 milhões para financiar o filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao todo, o levantamento ouviu 5.032 pessoas pela internet, com margem de erro de um ponto percentual e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06939/2026.