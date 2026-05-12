AtlasIntel: governo Trump tem desaprovação recorde de quase 60%

A desaprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atingiu 59,8% entre os norte-americanos, de acordo com um levantamento feito pela AtlasIntel divulgado nesta terça-feira, 12.

O resultado é o maior desde que a pesquisa começou a ser feita, em março de 2025, dois meses após ele tomar posse na Casa Branca. Àquela época, 52,4% dos cidadãos dos EUA desaprovavam o trabalho do republicano.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Aprovação

Por outro lado, 39,5% aprovam a atual gestão, enquanto 0,7% dos entrevistados não souberam responder.

A AtlasIntel ouviu 2.069 norte-americanos por meio de entrevistas on-line de 4 a 7 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Desafios

O mesmo levantamento questionou os entrevistados sobre quais seriam, na visão deles, os maiores desafios enfrentados, atualmente, pelos EUA.

Para 48,6%, a inflação e o custo de vida são os principais problemas do país. Em seguida, 41,1% afirmaram ser a economia e o mercado de trabalho, enquanto 38,3% citaram a proteção da democracia como um dos maiores desafios.

Lula diz não acreditar em interferência de Trump nas eleições do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não acredita que o presidente Donald Trump irá interferir nas eleições brasileiras. A declaração foi feita nesta quinta-feira, 7, em entrevista coletiva após a reunião com o mandatário norte-americano na Casa Branca.

"Não acredito que [Trump] terá influência nas eleições brasileiras, até porque quem vota é o povo brasileiro. Eu acho que ele vai se comportar como o presidente dos Estados Unidos, deixando que o povo brasileiro defina seu destino", afirmou o petista.