Trump anuncia cessar-fogo de três dias entre Rússia e Ucrânia; entenda

Rússia e Ucrânia terão, entre os dias 9 e 11 de maio, uma trégua de três dias na guerra que acontece desde 2022, segundo foi anunciado nesta sexta-feira, 8, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ainda de acordo com o líder estadunidense, a trégua contará também com uma troca de mil prisioneiros de cada país.



Por meio da rede social Truth Social, o presidente dos EUA afirmou que o pedido de cessar-fogo foi feito diretamente por ele: “Espero que este seja o começo do fim de uma guerra muito longa, mortal e árdua”.

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A data da trégua coincide com a celebração russa do Dia da Vitória, comemorado em 9 de maio, dia que marca a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, em 1945.



O anúncio de Trump acontece dias depois de o presidente russo, Vladimir Putin, anunciar um cessar-fogo de 24 horas na Ucrânia entre os dias 8 e 9 de maio, segundo a agência de notícias estatal russa RIA.

Por sua vez, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, também confirmou nesta sexta-feira o cessar-fogo anunciado por Trump. Ele disse que vai permitir que o desfile militar do Dia da Vitória da Rússia prossiga, garantindo que nenhuma arma seja apontada para a Praça Vermelha.

Ameaça de retaliação

Caso ataques ucranianos interrompam os eventos oficiais programados para sábado, as autoridades russas afirmaram que o país tomará medidas decisivas, incluindo um possível ataque em massa contra Kiev, capital ucraniana.

“Reforçamos nossa atenção para a possibilidade de medidas retaliatórias”, disse o assessor presidencial Yuri Ushakov a jornalistas na quinta-feira.

Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia aconselhou embaixadas estrangeiras e organizações internacionais localizadas em Kiev a evacuarem seus escritórios caso o ataque venha a ocorrer, e o Ministério da Defesa também orientou os civis a deixarem a cidade.