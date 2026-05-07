LULA NOS EUA
Lula se reúne com Trump para discutir tarifas, pix e terras raras
É o primeiro encontro de Lula e Trump nos Estados Unidos para uma agenda oficial
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou para os Estados Unidos para se reunir com o chefe do Executivo estadunidense, Donald Trump. Dentre as pautas para a reunião desta quinta-feira (7), está a redução das tarifas sobre os produtos brasileiros, investigações contra o Pix e a exploração das terras raras do Brasil.
É o primeiro encontro de Lula e Trump nos Estados Unidos para uma agenda oficial. O petista já tinha ido anteriormente à Washington, capital do país, mas não se encontrou com o mandatário estadunidense.
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De acordo com reportagem da BBC dos EUA, Lula busca reduzir ou eliminar as tarifas remanescentes que ainda se aplicam a algumas das exportações do país para os Estados Unidos. Além disso, o presidente brasileiro visa apaziguar as tratativas do governo estrangeiro contra o pix, que vem sendo atacado por Trump por “ser uma ameaça às empresas americanas”.
Ambos os lados também estão interessados em discutir os minerais de terras raras, essenciais para o Brasil, que são abundantes nesses minerais e que os EUA estão buscando antes da China. Segundo o G1, a classificação das facções brasileiras como grupos terroristas também deve ser debatida entre os países.
Mudança de protocolo
Para o encontro, Lula pediu uma mudança do protocolo durante o encontro com Trump. O brasileiro solicitou que os dois se reunissem a portas fechadas antes de falarem com a imprensa.
A informação foi confirmada ao G1 pelo secretário de Imprensa, Laércio Portela Delgado. Por conta da solicitação, o atendimento à imprensa está atrasado em mais de uma hora.
O pedido foi feito após um desconforto do presidente brasileiro no último encontro entre os líderes, na Malásia. Lula achava melhor falar com a imprensa após a conversa formal entre os dois.
Assim,a equipe da Casa Branca orientou aos jornalistas que aguardam para registrar o encontro os líderes no Salão Oval a se sentarem.
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