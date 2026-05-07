SEM INFLUÊNCIA
Lula diz não acreditar em interferência de Trump nas eleições do Brasil
Declaração foi feita nesta quinta-feira, 7, em entrevista coletiva após reunião na Casa Branca
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não acredita que o presidente Donald Trump irá interferir nas eleições brasileiras. A declaração foi feita nesta quinta-feira, 7, em entrevista coletiva após a reunião com o mandatário norte-americano na Casa Branca.
Não acredito que [Trump] terá influência nas eleições brasileiras, até porque quem vota é o povo brasileiro. Eu acho que ele vai se comportar como o presidente dos Estados Unidos, deixando que o povo brasileiro defina seu destino [...]
"Nossa relação é muito boa. Quem vai decidir a eleição brasileira é o povo brasileiro. Não acredito na interferência de quem quer que seja de fora", acrescentou.
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Ao longo das quase 3 horas de reunião, os dois mandatários trataram de assuntos como o combate ao crime organizado, terras raras e tarifas comerciais.
Tanto Lula quanto Trump classificaram a reunião como muito produtiva e sinalizaram novos encontros nos próximos meses.
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