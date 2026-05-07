Lula diz não acreditar em interferência de Trump nas eleições do Brasil

Lula discursa durante uma coletiva de imprensa na Embaixada do Brasil após seu encontro na Casa Branca com o presidente dos EUA, Donald Trump. - Foto: SAUL LOEB /AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não acredita que o presidente Donald Trump irá interferir nas eleições brasileiras. A declaração foi feita nesta quinta-feira, 7, em entrevista coletiva após a reunião com o mandatário norte-americano na Casa Branca.

Não acredito que [Trump] terá influência nas eleições brasileiras, até porque quem vota é o povo brasileiro. Eu acho que ele vai se comportar como o presidente dos Estados Unidos, deixando que o povo brasileiro defina seu destino [...]

"Nossa relação é muito boa. Quem vai decidir a eleição brasileira é o povo brasileiro. Não acredito na interferência de quem quer que seja de fora", acrescentou.

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Ao longo das quase 3 horas de reunião, os dois mandatários trataram de assuntos como o combate ao crime organizado, terras raras e tarifas comerciais.



Tanto Lula quanto Trump classificaram a reunião como muito produtiva e sinalizaram novos encontros nos próximos meses.