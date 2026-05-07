"Trump rindo é melhor do que de cara feia", diz Lula após encontro nos EUA

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou nesta quinta-feira, 07, um momento descontraído vivido durante o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca.



Durante conversa com jornalistas, Lula afirmou que aconselhou Trump a sorrir mais e disse que o líder norte-americano “rindo é melhor do que de cara feia”.

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Lula relata conversa descontraída com Trump

Segundo o presidente brasileiro, o momento aconteceu durante a reunião entre os dois líderes em Washington.

“Eu sempre acho que a fotografia vale muito e vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia e eu fiz questão de dizer para ele: ria, um pouco é importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco”, declarou Lula.

A fala aconteceu após o encontro oficial entre os chefes de Estado, que durou cerca de três horas.