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"DINÂMICO"

Trump elogia Lula após reunião de 3h na Casa Branca

Presidente norte-americano classificou encontro como "muito produtivo"

Anderson Ramos
Por
| Atualizada em

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Reunião entre Lula e Trump durou três horas.
Reunião entre Lula e Trump durou três horas. - Foto: Reprodução / Instagram

A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o mandatário norte-americano, Donald Trump, que aconteceu na Casa Branca nesta quinta-feira, 7, durou cerca de três horas.

Após o encontro, Trump fez uma postagem na rede social Truth na qual classificou a reunião como "muito produtiva", elogiou o brasileiro e ainda afirmou que outras reuniões irão acontecer num futuro próximo.

"Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico Presidente do Brasil. Discutimos diversos temas, incluindo Comércio e, especificamente, Tarifas. A reunião foi muito produtiva. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário", publicou o norte-americano.

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Lula ainda não se manifestou sobre o encontro, mas publicou fotos e vídeos nas suas redes sociais. Os presidentes cancelaram uma entrevista coletiva que dariam à imprensa.

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Tags:

Casa Branca Donald Trump Lula reunião presidencial

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