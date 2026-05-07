Trump elogia Lula após reunião de 3h na Casa Branca

A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o mandatário norte-americano, Donald Trump, que aconteceu na Casa Branca nesta quinta-feira, 7, durou cerca de três horas.



Após o encontro, Trump fez uma postagem na rede social Truth na qual classificou a reunião como "muito produtiva", elogiou o brasileiro e ainda afirmou que outras reuniões irão acontecer num futuro próximo.



"Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico Presidente do Brasil. Discutimos diversos temas, incluindo Comércio e, especificamente, Tarifas. A reunião foi muito produtiva. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário", publicou o norte-americano.

Brasil e EUA sempre foram parceiros e mantêm uma relação de amizade e respeito há mais de 200 anos.

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Lula ainda não se manifestou sobre o encontro, mas publicou fotos e vídeos nas suas redes sociais. Os presidentes cancelaram uma entrevista coletiva que dariam à imprensa.