SEGURANÇA
Lula propõe a Trump grupo de trabalho bilateral para combater o crime organizado
Presidentes se reuniram nesta quinta-feira, 7, na Casa Branca
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs a criação de um grupo de trabalho de combate ao crime organizado ao presidente norte-americano Donald Trump, durante a reunião que durou 3 horas na Casa Branca nesta quinta-feira, 7.
"É importante eu dizer para ele que nós estamos dispostos a construir um grupo de trabalho com todos os países da América do Sul, com todos os países da América Latina e, quiçá, com todos os países do mundo, para a gente criar um grupo sólido de combate ao crime organizado. Não é hegemonia de um país ou de outro querer combater o crime organizado. É uma boa coisa que tem que ser compartilhada com todos", disse Lula em coletiva de imprensa após a reunião.
Se a gente fizer isso, colocar a verdade em torno da mesa e criar um grupo de trabalho para trabalharmos juntos, a gente pode resolver em anos aquilo que não resolvemos em décadas. Alguém pode resolver em décadas aquilo que nós não resolvemos em séculos
O governo Trump tem interesse em classificar facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações criminosas, possibilidade que é rechaçada pelo governo Lula.
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Encontro produtivo
Após o encontro, Trump fez uma postagem na rede social Truth na qual classificou a reunião como "muito produtiva", elogiou o brasileiro e ainda afirmou que outras reuniões irão acontecer num futuro próximo.
"Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico Presidente do Brasil. Discutimos diversos temas, incluindo Comércio e, especificamente, Tarifas. A reunião foi muito produtiva. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário", publicou o norte-americano.
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