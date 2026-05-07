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SEGURANÇA

Lula propõe a Trump grupo de trabalho bilateral para combater o crime organizado

Presidentes se reuniram nesta quinta-feira, 7, na Casa Branca

Anderson Ramos
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| Atualizada em

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Governo Trump tem interesse em classificar facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações criminosas
Governo Trump tem interesse em classificar facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações criminosas - Foto: Divulgação/Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs a criação de um grupo de trabalho de combate ao crime organizado ao presidente norte-americano Donald Trump, durante a reunião que durou 3 horas na Casa Branca nesta quinta-feira, 7.

"É importante eu dizer para ele que nós estamos dispostos a construir um grupo de trabalho com todos os países da América do Sul, com todos os países da América Latina e, quiçá, com todos os países do mundo, para a gente criar um grupo sólido de combate ao crime organizado. Não é hegemonia de um país ou de outro querer combater o crime organizado. É uma boa coisa que tem que ser compartilhada com todos", disse Lula em coletiva de imprensa após a reunião.

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Se a gente fizer isso, colocar a verdade em torno da mesa e criar um grupo de trabalho para trabalharmos juntos, a gente pode resolver em anos aquilo que não resolvemos em décadas. Alguém pode resolver em décadas aquilo que nós não resolvemos em séculos
Lula
Lula deu detalhes da reunião com Trump.
Lula deu detalhes da reunião com Trump. | Foto: Reprodução

O governo Trump tem interesse em classificar facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações criminosas, possibilidade que é rechaçada pelo governo Lula.

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Encontro produtivo

Após o encontro, Trump fez uma postagem na rede social Truth na qual classificou a reunião como "muito produtiva", elogiou o brasileiro e ainda afirmou que outras reuniões irão acontecer num futuro próximo.

"Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico Presidente do Brasil. Discutimos diversos temas, incluindo Comércio e, especificamente, Tarifas. A reunião foi muito produtiva. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário", publicou o norte-americano.

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crime organizado diplomacia Donald Trump Lula trump

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