Lula destaca força da parceria entre Brasil e EUA em novo aceno diplomático

O encontro, que durou cerca de três horas, marcou a consolidação da relação diplomática entre os países - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniram-se nesta quinta-feira, 7, na Casa Branca. O encontro, que durou cerca de três horas, marcou a consolidação de uma relação pautada pelo pragmatismo comercial e pela segurança, superando a animosidade ideológica que marcou o início do mandato do republicano.

Duas democracias

Durante pronunciamento na embaixada brasileira após a reunião, Lula destacou a importância simbólica da parceria.



O presidente brasileiro revelou ter reiterado a Trump uma mensagem que já havia transmitido durante o encontro bilateral ocorrido na Malásia, em outubro de 2025.

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Já tinha dito na Malásia ao presidente Trump que a boa relação entre Brasil e EUA é uma demonstração ao mundo de que as duas maiores democracias do continente podem, efetivamente, servir de exemplo para o mundo Lula

A declaração sinaliza uma tentativa de estabilizar a governabilidade regional e projetar uma imagem de solidez institucional, apesar das diferenças políticas profundas entre as duas administrações.

Ponto central foi a negociação para reduzir ou eliminar tarifas impostas pelos EUA a produtos brasileiros | Foto: Reprodução

A reunião foi classificada como uma "visita de trabalho" e focou em pontos sensíveis que vinham gerando atritos entre os dois governos.

Ponto central

O ponto central foi a negociação para reduzir ou eliminar tarifas impostas pelos EUA a produtos brasileiros, um tema que Trump se mostrou disposto a discutir para evitar pressões inflacionárias no mercado americano.

Minerais Críticos: houve avanço nas discussões sobre terras raras e insumos para tecnologia, com os EUA buscando no Brasil uma alternativa para reduzir a dependência da China.

Sistemas de Pagamento: o vice-presidente Geraldo Alckmin já havia antecipado que o governo brasileiro pretendia esclarecer o funcionamento do Pix, que recentemente entrou no radar de investigações comerciais americanas por suposta resistência à concorrência internacional.

"Muito Dinâmico"

Pelo lado americano, o tom também foi de cordialidade. Donald Trump utilizou suas redes sociais para elogiar o encontro, descrevendo Lula como um líder "muito dinâmico". Trump destacou que a conversa foi produtiva e que novas rodadas de negociações entre as equipes técnicas já foram agendadas para os próximos dias.



Embora o encontro tenha sido marcado por algumas quebras de protocolo — como a entrada de Lula por um acesso lateral e a ausência da tradicional coletiva conjunta no Salão Oval —, o saldo final foi visto por diplomatas de ambos os lados como um "passo importante para a normalização das relações".