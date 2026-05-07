Lula questiona Trump por ausência dos EUA em licitações brasileiras

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Agenda bilateral tratou de temas sensíveis e urgentes para ambos os países - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Durante reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira, 7, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, o chefe do executivo nacional citou o que chamou de "ausência histórica" de empresas norte-americanas em grandes projetos nacionais de infraestrutura.

Lula destacou que, em governos anteriores e durante o primeiro mandato de Trump, os EUA não demonstravam interesse direto em disputar licitações de grande porte no continente.

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A reunião, que durou pelo menos três horas, teve como um dos pontos centrais a participação norte-americana em projetos de infraestrutura e o papel estratégico do Brasil na integração regional.

Eu disse ao presidente Trump que os Estados Unidos não participavam das licitações porque não tinham o olhar voltado para esse sentido na América do Sul Lula

E emendou: "Queremos que os EUA voltem a enxergar o Brasil não apenas como um parceiro comercial de commodities, mas como um destino de investimento em infraestrutura e inovação."

Além do setor de licitações, a agenda bilateral cobriu temas sensíveis e urgentes para ambos os países. O governo brasileiro busca a revisão de tarifas sobre o aço e produtos agrícolas.

Ficou acordada a criação de um grupo de trabalho para apresentar propostas em 30 dias.

O interesse de Trump em terras raras e minerais para a transição energética colocou o Brasil em posição de destaque na mesa de negociações.

Clima da reunião

Apesar das divergências ideológicas conhecidas, o encontro foi classificado por diplomatas de ambos os lados como "amistoso" e "produtivo". Trump, nas redes sociais, referiu-se a Lula como um líder "dinâmico" e celebrou a "excelente química" durante as conversas.