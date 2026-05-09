Wagner celebra encontro Lula-Trump: "Reconhecimento da grandeza"

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Em tom de entusiasmo e celebração, o senador Jaques Wagner (PT) comentou, neste sábado, 9, a recente agenda diplomática entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

Durante um evento em Feira de Santana, o parlamentar baiano destacou que o tratamento recebido por Lula em Washington eleva a "autoestima do país" e consolida a imagem do Brasil como uma potência mediadora no cenário global.

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Simbolismo

Wagner enfatizou o simbolismo da recepção na Casa Branca, lembrando que Lula foi recebido com tapete vermelho e manteve uma conversa de três horas com o líder norte-americano.

Para o senador, o saldo positivo da reunião — repleta de elogios mútuos — marca uma guinada significativa na relação bilateral, especialmente considerando o histórico de tensões comerciais anteriores.

"O presidente saiu de lá carregado de elogios feitos pelo presidente americano, que há um tempo atrás estava impondo um tarifaço injusto, aumentando as tarifas. Agora, é o reconhecimento da grandeza", afirmou Wagner.

Crítica à oposição

De acordo com o senador, a performance de Lula reforça a posição como um "grande estadista" que circula pelo mundo pregando a paz. Wagner não escondeu o orgulho pessoal e cívico ao observar a repercussão internacional do encontro, pontuando que o prestígio do Brasil no exterior é um ativo para todos os brasileiros.

O parlamentar também aproveitou a oportunidade para alfinetar os adversários políticos. Wagner criticou a postura da oposição, que, segundo ele, tentou desacreditar o governo brasileiro perante as autoridades norte-americanas antes da viagem.

Para o parlamentar, a tentativa da oposição de "bater continência para a bandeira americana e falar mal do Brasil" fracassou.

O senador afirmou ainda que as críticas oposicionistas se desfizeram assim que o mundo testemunhou a diplomacia direta entre os dois presidentes.