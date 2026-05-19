Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Grupo é preso por uso de falsa empresa para estelionato em Salvador

As diligências ocorreram nos bairros de Jardim Armação e Cassange

Luiza Nascimento
Por
Operação conjunta na Bahia e Rio Grande do Norte
Operação conjunta na Bahia e Rio Grande do Norte - Foto: Divulgação/Ascom-PCBA

Quatro suspeitos foram presos nesta terça-feira, 19, por estelionado virtual em Salvador, durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil da Bahia e do Rio Grande do Norte. Durante a ação, que tinha como intuito desarticular fraudes eletrônicas contra empresas intermediadoras de pagamento com cartão de crédito, quatro veículos de luxo foram apreendidos.

Segundo as investigações, o modus operandi da organização criminosa consistia em:

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
  • Criação de contas em nome de terceiros;
  • geração de links de pagamento dentro de uma plataforma digital;
  • realização de pagamentos com cartões clonados.

Além disso, para dificultar o rastreamento das transações via PIX, os investigados abriam contas virtuais em plataformas de pagamento utilizando empresas de fachada voltadas à comercialização de suplementos alimentares, além de realizarem a transferência imediata dos valores ilícitos para outras contas.

Em Salvador, as diligências ocorreram nos bairros de Jardim Armação e Cassange.

Leia Também:

POLÍCIA

Casal do meio fitness é preso em Salvador durante operação contra golpes virtuais
Casal do meio fitness é preso em Salvador durante operação contra golpes virtuais imagem

POLÍCIA

Fraude no INSS: esquema de manipulação é alvo de operação da PF na Bahia
Fraude no INSS: esquema de manipulação é alvo de operação da PF na Bahia imagem

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO

Banco Master: perito da PF é suspeito de vazar informações do caso
Banco Master: perito da PF é suspeito de vazar informações do caso imagem

Cumprimento de mandados

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva pelos crimes de estelionato em ambiente virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As equipes cumpriram ainda ordens judiciais de sequestro de dois veículos pertencentes aos investigados. Durante o cumprimento das ordens judiciais, um dos suspeitos foi autuado em flagrante por comércio ilegal de anabolizantes. Todos seguem custodiados, à disposição do Poder Judiciário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

estelionato Polícia Salvador

Relacionadas

Mais lidas