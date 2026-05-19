Grupo é preso por uso de falsa empresa para estelionato em Salvador

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Quatro suspeitos foram presos nesta terça-feira, 19, por estelionado virtual em Salvador, durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil da Bahia e do Rio Grande do Norte. Durante a ação, que tinha como intuito desarticular fraudes eletrônicas contra empresas intermediadoras de pagamento com cartão de crédito, quatro veículos de luxo foram apreendidos.

Segundo as investigações, o modus operandi da organização criminosa consistia em:

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Criação de contas em nome de terceiros;

geração de links de pagamento dentro de uma plataforma digital;

realização de pagamentos com cartões clonados.

Além disso, para dificultar o rastreamento das transações via PIX, os investigados abriam contas virtuais em plataformas de pagamento utilizando empresas de fachada voltadas à comercialização de suplementos alimentares, além de realizarem a transferência imediata dos valores ilícitos para outras contas.

Em Salvador, as diligências ocorreram nos bairros de Jardim Armação e Cassange.

Cumprimento de mandados

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva pelos crimes de estelionato em ambiente virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As equipes cumpriram ainda ordens judiciais de sequestro de dois veículos pertencentes aos investigados. Durante o cumprimento das ordens judiciais, um dos suspeitos foi autuado em flagrante por comércio ilegal de anabolizantes. Todos seguem custodiados, à disposição do Poder Judiciário.