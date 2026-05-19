POLÍCIA
Condenado por estupro na Estação da Lapa é preso em rodoviária baiana
Crime foi cometido contra vulnerável em março de 2019
Um homem de 47 anos, condenado por estupro de vulnerável ocorrido na Estação da Lapa, em Salvador, em março de 2019, foi preso na manhã desta terça-feira, 19. O suspeito foi localizado na rodoviária de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia.
Na época do crime, a polícia foi acionada e o homem chegou a ser conduzido à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).
No entanto, o mandado de prisão só foi expedido pela 1ª Vara dos Feitos Relativos aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Salvador em julho de 2025.
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Entenda como o suspeito foi localizado
O homem foi localizado e preso pela Polícia Civil da Bahia após informações de que havia embarcado no município de Serra Dourada com destino a Salvador.
A ação foi realizada por meio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Leste), vinculado à 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana).
O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes (Cenflag/Feira de Santana), onde passou por procedimentos de praxe. No local, ele seguirá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.