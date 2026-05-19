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Condenado por estupro na Estação da Lapa é preso em rodoviária baiana

Crime foi cometido contra vulnerável em março de 2019

Luiza Nascimento
Por
Complexo de Delegacias da Polícia Civil
Complexo de Delegacias da Polícia Civil - Foto: Imagem ilustrativa: Divulgação/Ascom-PCBA

Um homem de 47 anos, condenado por estupro de vulnerável ocorrido na Estação da Lapa, em Salvador, em março de 2019, foi preso na manhã desta terça-feira, 19. O suspeito foi localizado na rodoviária de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia.

Na época do crime, a polícia foi acionada e o homem chegou a ser conduzido à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

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No entanto, o mandado de prisão só foi expedido pela 1ª Vara dos Feitos Relativos aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Salvador em julho de 2025.

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Entenda como o suspeito foi localizado

O homem foi localizado e preso pela Polícia Civil da Bahia após informações de que havia embarcado no município de Serra Dourada com destino a Salvador.

A ação foi realizada por meio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Leste), vinculado à 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana).

O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes (Cenflag/Feira de Santana), onde passou por procedimentos de praxe. No local, ele seguirá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

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Estação da Lapa feira de santana Salvador

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